Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı!

Yakın zaman önce YouTube kanalı açarak gündelik yaşantısını paylaşan Subaşı, Instagram'dan paylaştığı direk dansı videosuyla dikkatleri çekti.

Acun Ilıcalı’dan boşandıktan sonra Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, direk dansına merak saldı. Instagram hesabından direk dansı videosunu paylaşan Subaşı, manşet olacağı haberler için kendi başlığını da yazdı.

Subaşı videosunu "Flash Flash Şeyma Subaşı direk dansı yaptı. İşte o görüntüler. Ama 'direk' yakında YouTube kanalımda" notuyla yayınladı.

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