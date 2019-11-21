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Setten Olay Paylaşım! Sevgilisini Duyurdu...

Adı sürekli aşk iddialarına karışsa da yanında birini görmek neredeyse imkansız olan Hadise'den iddialara cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.

Setten Olay Paylaşım! Sevgilisini Duyurdu...

Adı sürekli aşk iddialarına karışsa da yanında birini görmek neredeyse imkansız olan Hadise'den iddialara cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.

21 Kasım 2019 Perşembe 20:59
Setten Olay Paylaşım! Sevgilisini Duyurdu...
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Son olarak bir ay içinde verdiği kilolarla gündeme gelen ünlü pop sanatçısı Hadise, geçtiğimiz gün aşk sorularına "Sevgilim olmadığını nereden biliyorsunuz. Özel hayatımda biri olsa da söylemem." diyerek tepkisini göstermişti. Hadise, instagram hesabından bu sözlerinin ardından ilginç bir paylaşım yaptı.

Jürisi olduğu O Ses Türkiye yarışmasının setinden instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Hadise, bu paylaşımın altına "Hayal mahsulü sevgilimle dertleşirken ben!" notunu düştü. Hadise'nin yoruma kapalı olarak paylaştığı bu pozuna hayranları tarafından 100 bini aşkın beğeni aldı .

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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