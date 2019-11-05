"Seni Oğluma Beğendim" Seda Sayan Gelin Adayını Buldu!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt ilk tanışmalarının ardından geçen 8 yılı en yakın dostları ile kutladı. Kutlamadaki en dikkat çeken an ise Seda Sayan'ın Aleyna Tilki'ye yaptığı teklif oldu.

SERMİYAN MİDYAT'LA AŞK İDDİALARINI YALANLADI

Demet Akalın ve Okan Kurt'un kutlamasına katılan Seda Sayan, "Demet ve Okan'ın böyle bir gece yapması benim çok hoşuma gitti. Göremediğim arkadaşlarımı bu gece sayelerinde gördüm" şeklinde konuştu. Adı oyuncu Sermiyan Midyat'a alınan Sayan, aşk dedikoduları için"Sermiyan ile çok uzun zamandır tanışıyoruz. Zamanında programlarıma konuk olarak aldım. Nasıl hatırlamazsınız arkadaşlar? Sermiyan benim arkadaşım aramızda bir şey olamaz" dedi.

"SENİ OĞLUMA BEĞENDİM"

Çiftin tanışma yıl dönümlerinde sahneye çıkıp karşılıklı göbek atan Aleyna Tilki ve Seda Sayan, kutlama sonunda muhabirlerle sohbet etti. Seda Sayan, mekan çıkışında Tilki'ye, "Seni oğluma beğendim, çok güzelsin. Acaba bizim Oğulcan'la olur mu bir şeyler? Eskiden kızları düğünlerde beğenirlerdi" deyince herkes şaşkına uğradı.

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