Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103153
ALTIN
270.348
DOLAR
5.7533
STERLIN
7.3739
EURO
6.3439
Faturalarınızı Kontrol Edin! Sizin de Başınıza Gelebilir!
Esnafa 2050 TL İşsizlik Maaşı Ödenecek! İşte Başvuru Şartları!...
O Parayı İndirimli Ödeyebilirsiniz! İnternetten Sorgulayın!
Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi!
CHP'li Okan Gaytancıoğlu'ndan KPSS Eleştirisi!

Selin Ciğerci'nin annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Geçtiğimiz ay futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci magazin gazetecisi Bilal Özcan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Evliliğine dair soruları yanıtlayan Selin Ciğerci, annelik planını açıkladı.

Selin Ciğerci'nin annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Geçtiğimiz ay futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci magazin gazetecisi Bilal Özcan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Evliliğine dair soruları yanıtlayan Selin Ciğerci, annelik planını açıkladı.

09 Kasım 2019 Cumartesi 23:20
Selin Ciğerci'nin annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Bilal Özcan'ın annelik sorusuna yanıt veren Selin Ciğerci, 'Benim çocuğumun olması imkansız. Öyle bir ihtimal tabi ki de yok. Gökhan’ın baba olmasını istediğim için; Hani böyle şeyler varmış, Türkiye'de legal değil ama... Yurtdışında olabiliyor diye duydum.

'TAŞIYICI ANNE DİYE BİR ŞEY VAR'

Taşıyıcı annede diye bir şey varmış. Ya öyle ya da evlatlık. Devlet verir mi, şartlar uygun olur mu olmaz mı... Bir çocuğum olsun onla beraber ben de oyuncakçıya gideyim, benden çikolata istesin,bugün çok yedin olmaz diyeyim' açıklamasında bulundu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
selin ciğerci nin annelik kararı yöntemini açıkladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
273 kilo zayıfladı, depresyonu yendi
273 kilo zayıfladı, depresyonu yendi
Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı hareketler olay oldu!
Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı hareketler olay oldu!
İlişkinizin Fişini Çekmeniz Gerektiğini Gösteren 13 Durum!
İlişkinizin Fişini Çekmeniz Gerektiğini Gösteren 13 Durum!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim