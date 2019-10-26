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‘Seks ilerleyen yaşlarda daha kaliteli hale geliyor’

Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, seks sanıldığının aksine gençlerin iyi oldukları bir alan değil. Yaşlı insanların cinsel hayatları daha kaliteli.

‘Seks ilerleyen yaşlarda daha kaliteli hale geliyor’

Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, seks sanıldığının aksine gençlerin iyi oldukları bir alan değil. Yaşlı insanların cinsel hayatları daha kaliteli.

26 Ekim 2019 Cumartesi 20:22
‘Seks ilerleyen yaşlarda daha kaliteli hale geliyor’

İnsanlar yaş aldıkça, zaman ve pratik sayesinde hayatın temel alanlarında daha iyi beceri ve stratejiler geliştirirken, bu durumun istisnası ise yaşla birlikte sürekli kötüleştiği ‘bildirilen’ seks yaşamı kalitesi olarak görülüyor. 

Ancak bazı bilim insanlarına göre bu ön kabul, seksin genç insanların alanı olduğunu söyleyen popüler kültürün etkisi ve cinsel hayatının kalitesi yaşla birlikte azalmıyor.  

ABD’de 60 yaş üstü yetişkin erkek ve kadınların büyük bir bölümü cinsel açıdan aktif olduğunu bildirirken, bu kişiler seksi hayatlarının önemli bir parçası olarak nitelendiriyor. 

6 bin kişi 18 yıldan uzun bir süre takip edildi

Yaş almanın cinsel yaşam kalitesini nasıl etkilediğini araştıran bir grup bilim insanı, 18 yıldan uzun bir süre boyunca takip edilen 20-93 yaşları arasındaki 6 bin kişiden toplanan verileri analiz etti. Katılımcılardan cinsel hayatlarını 0 ila 10 arasında bir numarayla, yani en kötü durumdan en iyi duruma kadar puanlandırmaları da istenen bir dizi soru yöneltildi.

Elde edilen veriler, insanların yaşla birlikte cinsel aktivitenin niceliğine değil niteliğine vurgu yaptıklarını ve seksin nitelik açısından daha iyi hale geldiğini gösterdi. 


Kaliteli seksin anahtarı hayat tecrübesi

Yaşlı ve genç yetişkinleri cinsel yaşamlarının temel özellikleri, sosyodemografik özellikler ile zihinsel ve fiziksel sağlık durumlarıyla birlikte değerlendiren araştırmacılar,  yine yaşlı yetişkinlerin daha iyi bir cinsel yaşam kalitesine sahip olduklarını gördü. 

Bilim insanlarına göre bu durum, yaşamın diğer alanlarında yaşla birlikte görülen diğer gelişmelerle de tutarlı ve cinsel tercihleri ya da eşlerinin hoşlandığı – hoşlanmadığı şeyler hakkında daha fazla şey öğrenilmesini sağlayan hayat tecrübesinin yararlarını vurguluyor. İnsanlar yaşla birlikte eşlerin zevkine de odaklanan, iyi kalitede romantik ilişkiler yaşıyorlar ve cinsel yaşamın kalitesi zamanla azalmak yerine artıyor.

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seks ilerleyen yaşlarda daha kaliteli hale geliyor
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