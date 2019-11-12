Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu'nun nüfusuna yazıldı

Habertürk'ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre Türkiye, Japonya’da yaşayan Zekai Mori’yi, dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun ölümünün ardından açtığı babalık davasıyla tanıdı. Dava sırasında Süleymanoğlu’nun mezarı açıldı. DNA testi yapıldı. Yüzde 99.99 oranında Süleymanoğlu'nun kızı olduğu tespit edildi.

Mahkeme de Zekai Mori’nin, Süleymanoğlu’nun kızı olduğu yönünde karar verdi.

Mori, babasının nüfusuna kayıt olmak için başvuru yaptı. Ancak bu talep nüfus müdürlüğü tarafından reddedildi. Bunun üzerine, Mori’nin avukatları aracılığıyla karara yaptığı itiraz kabul edildi. Böylece Mori, Süleymanoğlu’nun nüfusuna resmen kayıt ettirildi.

'Artık babasının ismi kimliğinde yazıyor'

Zekai Mori'nin avukatlarından Hülya Aksakal şöyle konuştu:

“Merhum Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğu iddiasıyla müvekkilimiz Zekai Mori için geçtiğimiz ocak ayında bir babalık davası açmıştık. Davada istemediğimiz halde merhumun mezarı açıldı; DNA testi yapıldı ve müvekkilimizin yüzde 99.99 oranla merhumun kızı olduğu ortaya kondu. Mahkemede bu yönde karar vererek müvekkilimizin merhumun kızı olduğu tespit etti. Ancak bu tespite rağmen müvekkilimizin babasının nüfusuna kayıt olma talebi daha önce reddedilmişti. Merhumun Bulgaristan vatandaşı olduğu Türkiye vatandaşlığına daha sonradan geçtiği gerekçesiyle böyle bir ret kararı verilmişti. Bu karara itirazımız ve ek talebimiz sonrasında nihayet Eylül ayında müvekkilimiz babasının nüfusuna kaydoldu. Artık babasının ismi kimliğinde yer almaktadır.”

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