Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103972
ALTIN
269.999
DOLAR
5.7738
STERLIN
7.4228
EURO
6.3613
Instagram Kullanıcılarını Üzecek Gelişme! Instagram'da bir dönem sona eriyor!
Suriyelilerden 'Türklere beddua' videosu!
3 bin yeni PÖH alımı yapılacak mı? Lise mezunu PÖH nasıl olur? İşte başvuru şartları
Memur ve Emekliyi Sevindiren Haber! Bayramlarda Maaşın İki Katı!
MSB'den Askerlik Duyurusu!

Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu'nun nüfusuna yazıldı

Japon Zekai Mori, cep Herkülü lakaplı dünyaca ünlü halterci merhum Naim Süleymanoğlu’nun resmen nüfusuna geçti.

Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu'nun nüfusuna yazıldı

Japon Zekai Mori, cep Herkülü lakaplı dünyaca ünlü halterci merhum Naim Süleymanoğlu’nun resmen nüfusuna geçti.

12 Kasım 2019 Salı 21:00
Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu'nun nüfusuna yazıldı

Habertürk'ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre Türkiye, Japonya’da yaşayan Zekai Mori’yi, dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun ölümünün ardından açtığı babalık davasıyla tanıdı. Dava sırasında Süleymanoğlu’nun mezarı açıldı. DNA testi yapıldı. Yüzde 99.99 oranında Süleymanoğlu'nun kızı olduğu tespit edildi.

Mahkeme de Zekai Mori’nin, Süleymanoğlu’nun kızı olduğu yönünde karar verdi.

Mori, babasının nüfusuna kayıt olmak için başvuru yaptı. Ancak bu talep nüfus müdürlüğü tarafından reddedildi. Bunun üzerine, Mori’nin avukatları aracılığıyla karara yaptığı itiraz kabul edildi. Böylece Mori, Süleymanoğlu’nun nüfusuna resmen kayıt ettirildi.

'Artık babasının ismi kimliğinde yazıyor'

Zekai Mori'nin avukatlarından Hülya Aksakal şöyle konuştu:

“Merhum Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğu iddiasıyla müvekkilimiz Zekai Mori için geçtiğimiz ocak ayında bir babalık davası açmıştık. Davada istemediğimiz halde merhumun mezarı açıldı; DNA testi yapıldı ve müvekkilimizin yüzde 99.99 oranla merhumun kızı olduğu ortaya kondu. Mahkemede bu yönde karar vererek müvekkilimizin merhumun kızı olduğu tespit etti. Ancak bu tespite rağmen müvekkilimizin babasının nüfusuna kayıt olma talebi daha önce reddedilmişti. Merhumun Bulgaristan vatandaşı olduğu Türkiye vatandaşlığına daha sonradan geçtiği gerekçesiyle böyle bir ret kararı verilmişti. Bu karara itirazımız ve ek talebimiz sonrasında nihayet Eylül ayında müvekkilimiz babasının nüfusuna kaydoldu. Artık babasının ismi kimliğinde yer almaktadır.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Sekai MoriNaim SüleymanoğluNaimünlü HalterciJapon Zekai Mori
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koruma altındaki vaşak tüfekle öldürüldü
Koruma altındaki vaşak tüfekle öldürüldü
İlk ara tatilde İzmir’e gitmek için 10 neden!
İlk ara tatilde İzmir’e gitmek için 10 neden!
Hava durumu şaşırtıyor! Sıcaklıklar yeniden artacak
Hava durumu şaşırtıyor! Sıcaklıklar yeniden artacak

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim