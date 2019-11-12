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Sapığı Böyle İfşa Etti! Aslıhan Gürbüz taciz mesajları atan takipçisine bakın ne yaptı!

Ufak tefek Cinayetler dizisinde Merve karakteriyle hafızlara kazınan oyuncu Aslıhan Gürbüz de sosyal medyada tacize uğrayan isimler arasına girdi. Gürbüz, kendisine taciz mesajları atan bir kişiyi ifşa etti.

Sapığı Böyle İfşa Etti! Aslıhan Gürbüz taciz mesajları atan takipçisine bakın ne yaptı!

Ufak tefek Cinayetler dizisinde Merve karakteriyle hafızlara kazınan oyuncu Aslıhan Gürbüz de sosyal medyada tacize uğrayan isimler arasına girdi. Gürbüz, kendisine taciz mesajları atan bir kişiyi ifşa etti.

12 Kasım 2019 Salı 23:18
Sapığı Böyle İfşa Etti! Aslıhan Gürbüz taciz mesajları atan takipçisine bakın ne yaptı!

Son günlerde giderek artan sosyal medyada ünlü isimlere taciz olayının son mağduru güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz oldu. Bir süre oyunculuğa ara veren ve çiftçiliğe merak salan Gürbüz, takipçisinden taciz mesajları aldı.

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, geçtiğimiz günlerde kendisini mail yoluyla taciz eden ve 'tecavüzle' ilgili çirkin mesajlar atan sapığını ifşa etmişti. Başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz de kendisine Instagram'da tacizde bulunan sapığını ifşa ederek, "Bu sapığın paylaşamayacağım kadar ağır tacizleri var. Anne babalar evlatlarınızı iyi yetiştirin! Sonra dikkat çekmek için bir kadını taciz ediyorlar" sözleriyle ebeveynlere seslendi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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