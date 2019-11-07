Sağlıklı Mamalar için Annelerin Tercihi Yine Philips Avent

Ek gıdaya geçiş döneminde annelerin en büyük yardımcılarından biri olan Philips Avent Buharlı Pişirici ve Blender ile anneler hem zamandan tasarruf etmiş oluyor hem de hazırladıkları mamaları içleri rahat bir şekilde bebeklerine verebiliyorlar.

En sağlıklı yöntemlerden biri olan buharda pişirme teknolojisine sahip olan Philips Avent Buharlı Pişirici ve Blender yiyecekleri kaynatmaya gerek olmadan eşit derecede pişmesini sağlar. Böylelikle kaynatma sırasında besinlerin tüm vitamin ve mineralleri korunur ve bebekler için daha besleyici bir mama hazırlamak mümkün olur.Gıdalar buharda piştikten sonra annelerin tek yapması gereken ise yiyeceklerin içinde yer aldığı hazneyi ters çevirerek, istedikleri mama kıvamını elde edene kadar karıştırmaları. Bebekler için evde besleyici ve sağlıklı mamalar hazırlamak işte bu kadar kolay!

Ek gıdaya geçişte annelerin hayatını kolaylaştıran teknoloji…

Anneler Philips Avent Buharlı Pişirici ve Blender ile bebekleri için ek gıdaya geçiş döneminden 12 yaşına kadar meyve, sebze, et, balık ve bakliyatları kullanarak sağlıklı yiyecekler hazırlayabiliyor. Bebeklerinin ağırlıklı olarak sevdiği besinleri fazla, sevmediği ama alması gereken besinleri ise az koyup karıştırarak, içleri rahat ve güvenle beslenmelerini sağlıyor. Philips Avent Buharlı Pişirici ve Blender kolay temizlenme özelliği, az yer kaplaması sayesinde annelerin en büyük yardımcısı olacak.

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