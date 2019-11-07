Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 11°
kapalı
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101985
ALTIN
274.473
DOLAR
5.7374
STERLIN
7.3737
EURO
6.3502
Bakan Albayrak'tan Dar Gelirliye Konut Müjdesi! Her Yıl 100 Bin Kişi Ev Sahibi Olacak!
EYT’lilere kötü haber! 2020 Planında Yok!
Adalet Bakanlığı 1300 memur alımı Başvurularında Son Gün!
Kamuya KPSS'siz 1452 Personel Alınıyor! İşte Alım Yapan Kurumlar ve Şartlar...
İŞKUR Kamu ve Memur Alımları!

Sağlıklı Mamalar için Annelerin Tercihi Yine Philips Avent

Bebekler için her zaman en iyisini yapmak için çalışan Philips Avent,Buharlı Pişirici ve Blender ürünü ile besin değeri yüksek mamaların zahmetsizce hazırlamasına yardımcı oluyor. Meyve, sebze, balık veya eti eşsiz buhar teknolojisiyle pişiren Philips Avent Buharlı Pişirici ve Blender ile hem çok sağlıklı hem de pratik ve lezzetli mamalar yapmak mümkün!

Sağlıklı Mamalar için Annelerin Tercihi Yine Philips Avent

Bebekler için her zaman en iyisini yapmak için çalışan Philips Avent,Buharlı Pişirici ve Blender ürünü ile besin değeri yüksek mamaların zahmetsizce hazırlamasına yardımcı oluyor. Meyve, sebze, balık veya eti eşsiz buhar teknolojisiyle pişiren Philips Avent Buharlı Pişirici ve Blender ile hem çok sağlıklı hem de pratik ve lezzetli mamalar yapmak mümkün!

07 Kasım 2019 Perşembe 09:59
Sağlıklı Mamalar için Annelerin Tercihi Yine Philips Avent

Ek gıdaya geçiş döneminde annelerin en büyük yardımcılarından biri olan Philips Avent Buharlı Pişirici ve Blender ile anneler hem zamandan tasarruf etmiş oluyor hem de hazırladıkları mamaları içleri rahat bir şekilde bebeklerine verebiliyorlar.

En sağlıklı yöntemlerden biri olan buharda pişirme teknolojisine sahip olan Philips Avent Buharlı Pişirici ve Blender yiyecekleri kaynatmaya gerek olmadan eşit derecede pişmesini sağlar. Böylelikle kaynatma sırasında besinlerin tüm vitamin ve mineralleri korunur ve bebekler için daha besleyici bir mama hazırlamak mümkün olur.Gıdalar buharda piştikten sonra annelerin tek yapması gereken ise yiyeceklerin içinde yer aldığı hazneyi ters çevirerek, istedikleri mama kıvamını elde edene kadar karıştırmaları. Bebekler için evde besleyici ve sağlıklı mamalar hazırlamak işte bu kadar kolay!

Ek gıdaya geçişte annelerin hayatını kolaylaştıran teknoloji…

Anneler Philips Avent Buharlı Pişirici ve Blender ile bebekleri için ek gıdaya geçiş döneminden 12 yaşına kadar meyve, sebze, et, balık ve bakliyatları kullanarak sağlıklı yiyecekler hazırlayabiliyor. Bebeklerinin ağırlıklı olarak sevdiği besinleri fazla, sevmediği ama alması gereken besinleri ise az koyup karıştırarak, içleri rahat ve güvenle beslenmelerini sağlıyor. Philips Avent Buharlı Pişirici ve Blender kolay temizlenme özelliği, az yer kaplaması sayesinde annelerin en büyük yardımcısı olacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
sağlıklı mamalar annelerin tercihi yine philips avent
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
​REHAU, Avrasya Maratonu’nda Koruncuk Vakfı yararına koştu
​REHAU, Avrasya Maratonu’nda Koruncuk Vakfı yararına koştu
Tudors Çalışanları 41. İstanbul Maratonu’nda Tohum Otizm Vakfı Yararına Koştu
Tudors Çalışanları 41. İstanbul Maratonu’nda Tohum Otizm Vakfı Yararına Koştu
Manisa'da iklim değişikliğinin işaretleri: Kışa girerken ağaçlar çiçek açtı
Manisa'da iklim değişikliğinin işaretleri: Kışa girerken ağaçlar çiçek açtı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim