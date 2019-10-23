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Saçlarda Yıpranma ve Dökülmeye Karşı Özel Bakım!

Fransız Revitacare markasının mezoterapi uygulaması HairCare, çok özel formülü sayesinde günümüzde hem kadın hem erkeklerde görülen çeşitli saç ve kafa derisi problemlerine çözüm sunuyor.

Saçlarda Yıpranma ve Dökülmeye Karşı Özel Bakım!

Fransız Revitacare markasının mezoterapi uygulaması HairCare, çok özel formülü sayesinde günümüzde hem kadın hem erkeklerde görülen çeşitli saç ve kafa derisi problemlerine çözüm sunuyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:42
Saçlarda Yıpranma ve Dökülmeye Karşı Özel Bakım!

Saçları dökülmeye ve kırılmaya karşı dirençli kılmak, incelmiş saçları yeniden yapılandırmak ve korumak için etkili olan saç mezoterapisi yöntemi Revitacare HairCare uygulaması, saç yapısını olumlu yönde etkileyerek canlı, sağlıklı, hacimli ve parlak saçların oluşumunu sağlamaya yardımcı oluyor. Saç kaybını azaltabilmek için gereken canlandırıcı, besleyici ve uyarıcı elementlerin bir arada bulunduğu Revitacare HairCare, hücre içi yapı taşlarının yeniden oluşmasına, saç derisinin koruyucu işlevlerinin yükselmesine ve kepeğin yeniden oluşmasını önlemeye yardımcı oluyor. Antioksidan etkisi nedeniyle hava kirliliği, kimyasal boya ve şampuanlar gibi dış etkenlere karşı koruma sağlıyor. Saçın eski gücüne, yoğunluğuna ve parlaklığına kavuşmasını destekliyor.

Uygulama öncesi doktora danışılması gereken, uygulanması da çok ince iğnelerle acısız ve ağrısız olarak saçlı deri içine doktorlar tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 15 dakika süren HairCare saç mezoterapisi ile günlük hayatınıza kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Dökülme, kopma, cansız ve hacimsiz saç sorunu olanlar için HairCare saç mezoterapisi etkili çözüm olabilir.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 23.10.2019 10:44
Anahtar Kelimeler:
saçlarda yıpranma dökülmeye karşı özel bakım
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