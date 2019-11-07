​REHAU, Avrasya Maratonu’nda Koruncuk Vakfı yararına koştu

REHAU, 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşen Avrasya Maratonu’nda Koruncuk Vakfı yararı için harekete geçti. Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki ekonomik ya da sosyal sebeplerden dolayı eğitime ulaşamayan kız çocukları için koşan REHAU ekibi, yakın çevrelerinden bağış topladı.REHAU olarak kurumsal sosyal sorumluluk projelerine bu sene itibarıyla ağırlık verdiklerini dile getiren REHAU Türkiye Genel Müdürü Murat Sarımaden, çeşitli vakıflarla gerçekleştirdikleri projeler bulunduğunu ancak Koruncuk Vakfı işbirliğini çok önemsediklerini çünkü kız çocuklarının eğitimlerinin toplumun çağdaş ve huzurlu bir geleceğe kavuşmasının garantisi olduğuna inandığını ifade etti. Avrasya Maratonu’nda Koruncuk Vakfı yararına koşarak işbirliklerini başlattıklarını söyleyen Sarımaden, bundan sonraki dönemlerde de şirket çalışanlarının gönüllülük esasına dayalı sosyal sorumluluk projelerine katılmalarını teşvik ederek topluma olan borçlarını yerine getirmeye çalışacaklarını bunun aracı olacak tüm vakıf ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.

REHAU Grubu yıllık cirosu 3,5 milyar Euro'yu aşan polimer uzmanıdır.Bağımsız ve istikrarlı bir aile şirketidir. Dünya çapında 170’den fazla ülkede yaklaşık 20.000 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. . Avrupa’da REHAU’nun yaklaşık 12.000 çalışanı bulunurken, bunun 8.000’i Almanya’da çalışmaktadır.REHAU inşaat, otomotiv ve sanayi alanlarına yönelik çözümler üretmektedir. 70 yılı aşkın bir süredir REHAU plastik ürünleri daha hafif, daha konforlu, daha güvenli ve daha verimli hale getirmek için çalışmakta ve tüm dünya ülkelerine yenilikçi ürünler sunmaktadır.

Koruncuk Vakfı; 1979 yılından bu yana hakları risk altında olan tüm çocukların karşılaşabileceği olumsuz sosyal etkileri en aza indirmek için faaliyette bulunmakta; bu amaçla önleyici, koruyucu ve iyileştirici çalışmalar yürütüyor. 40.yılını kutlayan Koruncuk Vakfı; himayesindeki Koruncukköy Bolluca ve Koruncukköy Urla’da, eğitim hakkından uzaklaşma tehlikesi bulunan kız çocuklarına barınma, sağlık ve yaşam desteği veriyor.

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