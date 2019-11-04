Profesör Orhan Kural’dan Sıla’ya Suç Duyurusu!

Kural, “Suç duyurusunda bulunduktan sonra, ‘meşhur olmak için’ bu başvuruyu söyleyenler oldu. Bu doğru değil. ‘Ben niye meşhur olmak istiyeyim?’ Ben gençleri korumaya çalışıyorum ve otuz yıldır bu işi yapıyorum. Gençler benim hakkımda bir kampanya başlattılar, her zaman öyle oluyor zaten. Yıllar önceki soma olayı ve çiftlikbank’ta hiçbir suçum yok.

Youtube’de bunların hepsini açıkladım. Sigara fabrikaları ve bazı sanatçılar bunu gündeme getirerek beni kamuoyuna küçük düşürmeye çalışıyorlar. Sigara sektörünün kullandığı bazı isimler, gazeteciler benim aleyhime kampanya başlattı. Ben daha öncede bunlarla savaştım. Savaşmaya da devam edicem,” ifadelerini kullandı.

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(BSHA)