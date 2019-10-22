Prof. Dr. Acar baltaş “hayatın hakkını vermek” diyecek

Bu yıl 7. si düzenlenen People Make the Brand Konferansı’nda, küresel iş iklimine damgasını vuran belirsizlikler döneminde, şirketler için en kritik sermaye türü olan “Psikolojik Sermaye” ve 4 bileşeni, işveren markası perspektifiyle masaya yatırılacak. “Umut, özyeterlilik, yılmazlık, iyimserlik” bileşenleri, alanında uzman isimler tarafından ele alınıp gerçek örnekler üzerinden konuşulacak.

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Acar Baltaş, People Make the Brand konferansında yapacağı konuşmada okulda öğrenilen değil, hayatın içinde mücadele ile kazanılan yaşam becerilerine, erken yaşta alınan sorumlulukların sonucunda gelişen psikolojik iyi hale, gençlerin hak ettikleri noktaya gelmeleri ve yaşadıkları hayatın hakkını vermek için geliştirmeleri gereken “Öz Yeterliliğe” odaklanacak.

Universum Orta Doğu Direktörü ve Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı Evrim Kuran’ın açılışını yapacağı konferansın moderatörlüğünü Serdar Turan üstelenecek. Konferansın diğer konuşmacıları arasında; Avrupa Uluslararası Lider Kadın Ödülü sahibi öğretmen Dilek Livaneli; Boston Orthodontics Kurucusu Diş Hekimi Elif Keser; iş insanı ve girişimci Gözde Akpınar; deneyimli gazeteci, yazar Önder Abay, eğitim bilimci, yazar Dr. Özgür Bolat; Puduhepa ve Kızkardeşleri’nin kurucusu Renan Tan Tavukçuoğlu; KFC Genel Müdürü Tunç Tunaveli; Universum Yönetim Kurulu Başkanı, StepStone Veri ve İçgörüden Sorumlu Genel Müdürü Yusuf Azoz; Universum Stratejik Danışma Kurulu Başkanı Claudia Tattanelli yer alacak.

Usta İsimler Campus’te

Yalnızca öğrencilerin katılımına açık olacak People Make The Brand - Campus programında ise “Tezgahçılar” dan Burçak Yıldırım ve Dr. Kerem Dündar konuşmacı olarak yer alırken, Serdar Turan’ın moderatörlüğünde Evrim Kuran, Yusuf Azoz, Serdar Kuzuloğlu, Prof. Dr. Acar Baltaş’ın katılacağı bir özel panel düzenlenecek.

Garanti BBVA’nın ana sponsorluğu ve Universum’un katkısıyla Dinamo Danışmanlık tarafından düzenlenen People Make The Brand, 29 Kasım 2019’da Fairmont Quasar İstanbul’da iş dünyasının yöneticilerini, akademi dünyasından önemli isimleri, işi insan olan her sektörden profesyoneli, girişimcileri ve araştırmacıları ağırlayacak.

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