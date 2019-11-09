Webtekno editörü Eray Kalelioğlu'nun 'Porno sektörü, içerik denetleme konusunda neden Facebook'tan daha iyi?' başlığıyla yayımlanan haberine göre internet, akıllı telefon ve bilgisayar sektörünün yaygınlaşması ile birlikte hayatımızda pek çok değişiklik oldu. Örneğin artık günümüzün büyük bir bölümü sosyal medya sitelerinde geçiyor ve her gün belki onlarca paylaşım yapıyoruz. Yaptığımız paylaşımlar sosyal medya platformlarında 'içerik' olarak nitelendirilebiliyor ve kimi zaman bazı kullanıcıların yükledikleri içerikler, çeşitli sorunlara yol açabiliyor.

Haberde şu ifadelere yer veriliyor:

"Aslına bakacak olursak bugün internette çok büyük bir bilgi kirliliğinin olduğunu hepimiz biliyoruz. İş artık o kadar büyük bir noktaya gelmiş durumdaki tüketiciler, neye inanıp neye inanmayacaklarını şaşırmış durumdalar. Peki bu durum neden önlenmiyor? Aslına bakacak olursak bunu engellemenin bir yolu yok çünkü Facebook, Twitter gibi devasa platformlarda her gün milyarlarca içerik giriliyor.

Facebook'un dünyanın en popüler sosyal medya platformu olduğu su götürmez bir gerçek. Üstelik Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, Instagram ve WhatsApp gibi oluşumları da kendi bünyesine kattı ve dolaylı yoldan da olsa Facebook'un birkaç kat daha büyümesini sağladı. Ancak Facebook'un bu büyümesi beraberinde pek çok sorunu da getirdi. Hatta Facebook, kullanıcı verilerini zaman zaman izinsiz olarak kullandı ve bu da kullanıcılar cephesinde infial yarattı. Dilerseniz şimdi, geçmişe doğru ufak bir yolculuk yapalım.

Facebook bugüne dek pek çok sahte haberin kaynağını oluşturdu. Kimi zaman ise toplumsal olaylarda bir şekilde Facebook'un parmağı oldu ve hatta bir camiye yapılan saldırı, Facebook'tan canlı yayınlandı. Yani Facebook, isteyerek veya istemeyerek toplumsal olaylarda rol aldı ve bu durum, kimi zaman ABD gibi bir ülkenin seçim sonuçlarını etkiledi.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, pek çok zaman sistemlerini iyileştireceklerini söyledi. Hatta bu bağlamda Silikon Vadisi'nde çalışmalar yürütüldü. Ancak işin aslı, Zuckerberg'in açıklamaları çoğu zaman lafta kaldı ve Facebook, içeriklerin denetlenmesi konusunda çok da bir yol alamadı. Size şimdi söyleyeceğimiz şey ise çok daha garip. Öyle ki; porno sektörü, içerik denetleme konusunda Facebook'tan bin kat daha iyi.

'Facebook ile porno sektörünü nasıl karşılaştırıyorsun?' diyebilirsiniz. Ancak her iki oluşum da tahmin edebileceğinizin çok daha üstünde bir büyüklüğe sahip. Hatta artık porno ve sosyal medya, bir endüstri haline geldi. Dolayısıyla iki oluşumun konusu farklı olsa da kıyaslama yapmak bu bağlamda mümkün görünüyor. Ancak porno sektöründen kastettiğimiz tabiri caizse 'merdiven altı internet siteleri' değil. Konumuz, sektörün önde gelen isimleri.

Her ülkenin pornoya bakış açısı birbirinden farklı. Ancak ülkeler porno sektörüne nasıl bakarsa baksınlar, belirli yasalarla sürekli olarak bu sektörü baskılıyorlar. Çünkü doğrudan insanı ve özel yaşamı etkileyen bir durum olan sektörde kontrolün bırakılmış olmasının istenmeyen sorunlara yol açacağı aşikar. Bu sorunlara çok da girmeye gerek yok ancak sapık zihniyetlerin bugüne dek nelere neden olduğunu hepimiz biliyoruz.

Porno sektörünün merkezi, tıpkı teknoloji sektörünün merkezi olan Silikon Vadisi gibi ABD'de. 'Porno Vadisi' olarak adlandırılan bu merkez, Los Angeles'ta bulunuyor. Porno sektörünün önde gelen isimleri de bu merkezdeki yerlerini almış durumdalar. Bu şirketlerden bir tanesi de Türkiye'de erişim engeline sahip olan 'xHamster'.

xHamster gibi büyük porno devleri, sitelerine içerik yüklemeden önce defalarca kontrol yapıyorlar. Çünkü porno sitelerinin uyması gereken bazı kurallar var ve bu kuralların ihlali durumunda çok büyük cezalara çarptırıyorlar. xHamster Genel Başkan Yardımcısı Alex Hawkins, bu durumu şöyle izah ediyor:

'Siteye gönderilen hiçbir şeyin anında yayınlanmasına izin vermiyoruz. Sitedeki her şey önce yapay zeka tarafından filtreleniyor, eğer bir sorun tespit edilirse bununla ilgili oluşturduğumuz ekibimiz, içeriği incelemeye alıyor. Ekip, incelediği içerikte herhangi bir sorun tespit etmezse yayına alınıyor. Bu süreç kimi zaman dakikalar içerisinde tamamlanabilirken kimi zaman ise saatler sürebiliyor.'

xHamster'ın yapmakta olduğu denetlemeler sadece içeriklerle ilgili de değil. Platform, kullanıcılarının aralarındaki bireysel sohbetleri de düzenli olarak kontrol ediyor. Üstelik bu durumu üyelik sözleşmesinde de açık açık belirtiyor. Yani kullanıcılar, yazışmalarının takip edildiğini bile bile platforma dahil oluyorlar. xHamster bu agresif denetimi, özgürlüğü kısıtlama değil, tedbir alma olarak görüyor. Çünkü porno sektörü, ABD yasalarına karşı sorumlu. Olası sorunlar, şirketin batmasına ve hapis cezalarına kadar ulaşabiliyor.

xHamster kullanıcıları, bugün platforma günde 7.000 kadar içerik ekliyorlar. Yetkililer, yüklenen her 20 bin içeriğin 1 tanesinin sorunlu olduğunu söylüyorlar. Yani xHamster kullanıcıları da platformda neler yapıp neler yapamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Ancak tüm bu güvenlik önlemlerine rağmen xHamster, hiçbir zaman ticari kayıp yaşamıyor. Ayrıca sektörün diğer üyeleri de xHamster gibi kurallara sahipler. Bu da doğal olarak porno sektörünü daha da büyütüyor.

Kısaca özetlemek gerekirse ABD yasaları, porno sektörünü çok ciddi bir anlamda baskılıyor. Porno şirketleri de bu baskının farkında ve yasal sorun yaşamamak için oyunlarını buna göre planlıyorlar. Ancak Facebook gibi sosyal medya platformları böyle bir baskı altına alınmış durumda değil. Bu da sosyal medya platformlarının, yüklenen içeriklerden haberdar bile olmamasının cezalandırılmamasına neden oluyor."

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