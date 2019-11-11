Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102687
ALTIN
272.488
DOLAR
5.7807
STERLIN
7.3989
EURO
6.3723
Suriyeliler askere mi alınacak ?
Ağır engelli çocuğu bulunan sigortalı anneler erken emekli olur!
CHP'li Barut: 30 Aydır Atamalar Neden Yapılmıyor?
TÜBİTAK KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 2019 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?
Askeri Araç Devrildi! Çok Sayıda Askerimiz Yaralı!

Otizmli Çocuklar Spektrum Cafe'de Gönüllere Taht Kuruyor

Aksaray’ın Mehmetçik İlkokulu’nda otizmli çocukların yuhalanması ile ortaya çıkan görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırırken, Otizm Vakfı tarafından Ankara’da otizmli çocukların toplumla buluşmasına yönelik hayata geçirilen Spektrum Cafe’ye ilgi büyüyor.

Otizmli Çocuklar Spektrum Cafe'de Gönüllere Taht Kuruyor

Aksaray’ın Mehmetçik İlkokulu’nda otizmli çocukların yuhalanması ile ortaya çıkan görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırırken, Otizm Vakfı tarafından Ankara’da otizmli çocukların toplumla buluşmasına yönelik hayata geçirilen Spektrum Cafe’ye ilgi büyüyor.

11 Kasım 2019 Pazartesi 10:51
Otizmli Çocuklar Spektrum Cafe'de Gönüllere Taht Kuruyor

Spektrum Cafe’de otizmli çocuklar üretim aşamasından müşterilere servisine kadar kendi sevgi ve emeklerini katarak hazırlamış oldukları kahvaltılar ile gönüllere taht kurarken, yine bizzat yapımını üstlendikleri hediyelik eşyalar ile misafirlerini bekliyor.

Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, Spektrum Cafe ile otizmli çocukların meslek öğrenirken sosyalleştiklerini belirterek, vatandaşların otizmli çocuklar ile birlikte olup onların gelişimlerine katkı sağladıkları için mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Aksaray’ın Mehmetçik İlkokulu’nda özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen velilerin 42 otizmli çocuğu yuhalaması ve buradan hareketle ortaya çıkan ayrımcılık iddiaları tüm Türkiye’de yoğun tepkiyle karşılandı.

Uzmanlar otizmli bireylerin topluma kazandırılabilmesi için dışlanmamaları gerektiğine dikkat çekerken, Otizm Vakfı bu yönde dikkat çekici bir uygulamaya gitti.

Merkezi Ankara’da yer alan ve kurucularının tamamı otistik çocuk anne - babası olan Otizm Vakfı, Ankara’da yer alan İncek Loft konut projesinin içerisinde hayata geçirdiği Spektrum Cafe’ye yönelik ilgi büyüyor.

GELEN MÜŞTERİLERE BİZZAT KENDİLERİ SERVİS YAPIYORLAR

Adını ‘doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında belirtileri görülmeye başlanan otizm spektrum bozukluğundan’ alan Spektrum Cafe’de, Otizm Vakfı çatısı altındaki çocuklar üretim aşamasından bizzat müşterilere servisine kadar kendi sevgi ve emeklerini katarak hazırlamış oldukları açık büfe kahvaltılar ile gönüllere taht kuruyor.

Spektrum Cafe’de, otistik çocuklar ile birlikte olmak isteyen misafirler için açık büfe kahvaltıların yanı sıra doğum günleri, workshoplar, örgü günleri, yemek günleri, felsefe günleri ve söyleşiler de düzenleniyor.

Bununla birlikte otizmli çocuklar tarafından el emeği göz nuru olarak hayata geçirilen hediyelik eşyalar da Spektrum Cafe’de misafirlerini bekliyor.

“SPEKTRUM CAFE İLE SOSYALLEŞİP,

TOPLUMA ENTEGRE OLUYORLAR”

Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, otizmli çocukları topluma kazandırabilmek için eğitilecekleri, eğlenecekleri, çalışıp üretecekleri, diğer insanlarla kaynaşacakları, sosyal etkinlikler yapacakları, beceriler kazanacakları, yeteneklerini geliştirebilecekleri farklı ortamlar yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

Spektrum Cafe’nin vatandaşların otizmli çocuklar ile birlikte olup, onların gelişimlerine katkı sağlamak için olumlu bulunduğunu gözlemlediklerini kaydeden Aydın Çayan“Çocuklarımızın mutfağından çıkan el emeği ürünleri müşterilerin beğenisine sunuyoruz. Spektrum Cafe ile çocuklarımız hem meslek öğreniyorlar, hem de sosyalleşiyorlar. Bu tip yerlerin açılması çocuklarımızın gelecekteki sosyal yaşamları için çok önemli” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
otizmli çocuklar spektrum cafe gönüllere taht kuruyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Norm Ender'den 'çalıntı' iddialarına Gülben Ergen'li yanıt!
Norm Ender'den 'çalıntı' iddialarına Gülben Ergen'li yanıt!
Oktay Kaynarca: Ülkemizi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar, yalan yanlış hikâyelerle lobicilik yapıyorlar
Oktay Kaynarca: Ülkemizi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar, yalan yanlış hikâyelerle lobicilik yapıyorlar
Yeme bozuklukları en çok ergenler ve genç yetişkinlerin sağlığını tehdit ediyor
Yeme bozuklukları en çok ergenler ve genç yetişkinlerin sağlığını tehdit ediyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim