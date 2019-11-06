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Otizmli Batuhan, Türkiye'ye ders veriyor!

Türkiye'nin ilkotizmli maratoncusu olan Batuhan Akgün, 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda ilkkez 15 kilometre koşacak. Batuhan'la birlikte her maratonda kilometreleri kateden Halil-SeldaAkgün, oğullarını milliformayla görmeyi hayal ettiklerini ifade etti.

Otizmli Batuhan, Türkiye'ye ders veriyor!

Türkiye'nin ilkotizmli maratoncusu olan Batuhan Akgün, 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda ilkkez 15 kilometre koşacak. Batuhan'la birlikte her maratonda kilometreleri kateden Halil-SeldaAkgün, oğullarını milliformayla görmeyi hayal ettiklerini ifade etti.

06 Kasım 2019 Çarşamba 10:21
Otizmli Batuhan, Türkiye'ye ders veriyor!

HalilBatuhan Akgün… Türkiye'de otizmli 550 bin çocuktan biri. Halil-Selda Akgünçiftinin oğlu olan Batuhan, Türkiye'nin ilk otizmli maraton koşucusu...Doktorların üç yaşındayken otizm tanısı koyduğu Batuhan, şu an 21 yaşında.Ailesinin desteğiyle spora başlayan Batuhan, ilk maraton denemesinde yarışı 1saat 36 dakika 9 saniyede tamamladı. İkinci yarışını 1 saat 30 dakika 14saniyede koşan Batuhan, üçüncü kez çıktığı maratonda süreyi 1 saat 17 dakika 49saniyeye kadar düşürdü.

MİLLİ FORMA EN BÜYÜK HAYALİ

Sonyarışını 1 saat 6 dakikada koşan Batuhan Akgün'ün şimdiki hedefi; milliformayla yarışmak… Çocuklarının her zaman yanında olan Halil-Selda çifti, Batuhan'labirlikte katıldıkları her maratonda kilometreleri kat ediyor. Halil Akgün,oğulları Batuhan'ı milli formayla görmeyi hayal ettiklerini ifade etti.

10 KİLOMETRE KOŞAN OTİZMLİ YOK

Otizmlibireylerin doğru yönlendirmeyle neler başarabileceklerini gösterdiklerinisöyleyen Halil Akgün, ''Oğlumuzun hayatına sporu entegre ettik, gelişiminebüyük katkısı oldu. MACFit bize kapılarını açtı ve onların gözetiminde gayetbilinçli bir şekilde yaklaşık bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Bu destek bizimiçin her şeyden önemliydi. Batuhan gibi çocukları odasına koyun akşama kadaraynı şekilde durur ama biz öyle yapmadık. Sosyalleşmesi için her yolu denedik.Çocuğunuzu eve kapatmayın spora yönlendirin. Bu sayede bir ilki gerçekleştirdiğimizi öğrendik. Türkiye'deotizmli bir çocuğun daha önce 10 kilometre koştuğu kayıtlarda yoktu. HayalimizBatuhan’ın milli formayı giyip, dünyada ülkemizi temsil etmesi'' dedi.

EN BÜYÜK TEDAVİSEVGİDİR

AnneSelda Akgün ise "17-18 yıl önce otizm bu kadar bilinmiyordu. Otobüslerdenbile neredeyse kovulduğumuz oldu. O durumlardan bugünlere geldi. Uzmanların'Kalabalık ortamlarda bulunsun' önerisine uydum. Otizm hastalarınıyetiştirmekte en büyük tedavi sevgiden geçiyor. Komşularımızın ‘Bu kadaryaramaz çocuğunu neden dışarı çıkartıyorsun’ tepkileriyle karşılaştım.Ailelerin mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmemeleri gerekiyor. Eve kapanmamakgerekiyor. Oğlumla birlikte sürekli sosyal hayatın içinde olmayaçalışıyorum" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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OtizmOtizmli BatuhanTürkiyeVodafone İstanbul Maratonu
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