'Osmanlı'da Yahudi Kıyafetleri' sergisi İzmir’de açıldı

Modacı Zuhal Yorgancıoğlu, Koruncuk Vakfı Başkanı Işıl Nişli ve eşi Haluk Nişli, Smyrna boyoz Musa Turan, İzmir Musevi Cemaati Başkanı Samuel Azar, Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Kaan Erge, Konak Belediyesi Kültür Müdürü Abdullah Tunalı, Ege Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Ziynet Özdoğan, Ege Koop Başkanı Hüseyin Aslan, Araştırmacı Yazar Orhan Beşikçi gibi İzmir iş, sanat ve eğitim dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı sergide açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Sefarad Kültür Mirası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Moris Şaul, 2010 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini ve dernek olarak tarihi kültürün korunması için yoğun bir çaba harcadıklarını belirtti.

Şaul, 'Bu çalışmaları kültürel mirasımızı korumak yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmanın yanı sıra İzmir'imize kültürel anlamda hizmet etmek için yapıyoruz' dedi.Sergimizin gerçekleşmesinde işbirliği içerisinde olduğumuz Ege İhracatçı Birlikleri’ ne ve 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’ne de destekleri için çok teşekkür ediyoruz. ” şeklinde konuştu.

Kültürel değerleri arasında, tarihi sinagoglar, dini eşyalar, sefarad şarkıları, sefarad mutfağı ve günümüze kadar kullanılmış fakat artık unutulmaya yüz tutan Orta çağ İspanyolcası 'Ladino' dilinin de bulunmakta olduğunu belirten Şaul, bu denli etkin bir sergi organizasyonuna imza atmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti ve İzmir Sefarad Kültür Mirası Derneği olarak SEFARAD kültürünün yaşatılmasına ve kültürel mirasımızın korunmasına yönelik etkinlik ve proje çalışmalarımız sürecek.” dedi.

Sergi Küratörü Silvyo Ovadia, İzmir Musevi Cemaatinin 17. Yüzyıl başlarından bu yana Osmanlı Topraklarında yaşamını sürdürdüğünü, bu kadar uzun bir geçmişi olan İzmir Musevi Cemaati’nin zengin kültür varlıkları olduğunu ifade ederek, Osmanlı İmparatorluğu içerisinde yaşayan Yahudilerin 1400-1900 yılları arasındaki dönem kıyafetlerini konu alan serginin tarihe ilgi duyan herkes tarafından mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi.

Sergi açılışında İzmir Ekonomi Üniversitesi Tekstil Tasarım bölümü doktora Öğrencisi Ceren Ege Aktaş, “Osmanlı’da Yahudi Kıyafetleri” ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Açılış konuşmaları ve sunumun ardından Sergi Küratörü Slyvio Ovadia’ya teşekkür plaketini İzmir Sefarad Kültür Mirası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Moris Şaul verdi. Sunumundan dolayı Ceren Ege Aktaş’a ise; teşekkür plaketini Ege İhracatçı BirlikleriGenel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Önsal takdim etti.

İzmir Sefarad Kültür Mirası Derneği, Ege İhracatçı Birlikleri ve 500. Yıl Vakfı işbirliğinde açılan sergide Bizans döneminden 19. yüzyıla kadar geçen sürede Yahudilerin giydiği kıyafetlerden 70'e yakın gravür, kartpostal ve fotoğraftan hareketle dönemin kullanılan renklerine uyarak, tezhip ve minyatür sanatçısı Ruhiefza Verdön, Olcay Çetinok ve Harika Yazıcı tarafından gerçekleştirilen illüstrasyonlar 8 Kasım 2019 tarihine kadar EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi - Portekiz Sinagogu'nda görülebilecek.

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