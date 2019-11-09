Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Oral seks ne kadar yaygındır?

Oral seks ilişki sırasında çok sık yapılan bir eylemdir. Yapılan çalışmalarda 18-44 yaş yetişkinlerin yüzde 85'inden fazlası en az bir kez oral seks yapmış olduğu belirtilmiştir. 2007-2010 yılları arasında yapılan ayrı bir araştırmada, 15-17 yaşlarındaki genç kızların ve erkeklerin yüzde 33'ünün karşı cinsten bir partner ile oral seks yaptıkları bildirilmiştir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar oral seks ile bulaşır mı?

Cinsel yolla bulaşan birçok hastalık oral seks yoluyla yayılabilir. Bazı hastalıklar yayılımı oral seks ile daha çok olurken bazı hastalıklar daha az sıklıkla bulaşır.

Oral seks vajinal seksten daha güvenilir midir?

Oral seksin daha güvenilir ya da daha tehlikeli olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü oral seks yapan birçok partner aynı zamanda vajinal sekste yapmaktadır. Bu nedenle enfeksiyonun hangi yolla alındığını söylemek ya da belirlemek zordur.

Oral seks yoluyla kaç insanın HİV ile enfekte olduğu bilinmemektedir. Çalışmalarda, HİV (AİDS) bulaşması vajinal ilişkiye göre oral sekste çok daha azdır. HİV virüsünün sağlam deriden bulaşma olasılığı çok düşüktür. Bu nedenle hem cinsel organlarda ve hem de ağız bölgesinde açık yara bulunması gerekir. Kısacası bulaşma için vücut sıvılarının birbiri ile temas etmesi gerekir.

Cinsel organında sfiliz (frengi), gonore (bel soğukluğu), HSV (uçuk), HPV (siğil) gibi hastalıklara sahip kişiler incelendiğinde bu hastalıkların hemen hemen her zaman boğaz ve ağız bölgesinde de olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla bu enfeksiyonların vajinal ve oral seks ile bulaşma ihtimali benzerdir.

Partnerimin tükürüğünden HİV (AİDS) virüsü geçer mi?

Her ne kadar HİV virüsünü idrar ve tükürükte tespit etmek mümkün olsa da, bu sıvılardaki virüs seviyesinin bulaşma olmayacak kadar düşük olduğu düşünülmektedir. Ek olarak, tükürük, virüsün geçme olasılığını azaltan koruyucu maddeler içerir. Ancak tükürüğün içinde kan varsa (ağızdaki kesiklerden veya iyileşmemiş yaralardan dolayı ) HİV virüsü bulaşma riski artar.

Sperm ile HİV (AİDS) virüsü geçer mi?

Eğer bir partneriniz HİV pozitifse ve ağız içine sperm gelirse HİV bulaşma riski ağzınızda, dudaklarınızda herhangi bir kesik veya yara bulunup bulunmadığına bağlıdır. Eğer bir yaranız yok ise bulaşma riski çok düşüktür. Ayrıca sperm sahibinin hastalık derecesi de çok önemlidir.

Hiçbir şikayeti olmayan birinden oral seks ile hastalık geçer mi?

Cevabımız; evet geçer. Çünkü bu hastalıklarının birçoğu belirti vermeyebilir. Partnerlerden biri hastalığı taşıyıcı olabilir. Dolayısıyla enfeksiyonun belirtileri veya şikayetleri olmasa bile enfeksiyonlar oral seks yoluyla geçirilebilir.

Hangi hastalıkların geçme oranı daha yüksektir?

En sık geçebilen enfeksiyonlar ;

Herpes simpleks ( uçuk)

Gonore (belsoğukluğu)

Sfiliz (frengi)

Daha az sıklıkla bulaşan enfeksiyonlar ;

HİV (AİDS)

Hepatit A,B,C

Genital siğiller

Oral seks ağızda ve boğazda kansere yol açabilir mi?

Oral seks ile bulaşabilen Human Papilloma Virüsünün (siğil) bazı tipleri ağızda ve boğazda kansere yol açabilir. HPV aynı zamanda rahim ağzı kanserlerinin en sık sebebidir.

Oral seks sonrası hastalık kaptığımı nasıl anlarım?

Cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonu olan herkesin belirtileri ve şikayetleri yoktur. Bazen hastalıklar hemen çıkar, bazen haftalar sonra, bazen aylarca sonra, bazen de hiç çıkmazlar.

Korunmasız oral seks yapmışsanız ve aşağıdakilerden herhangi birini fark ettiyseniz, mutlaka doktora başvurmalısınız

Cinsel organlarda, ağız içinde veya çevresinde kaşıntı, kızarıklık veya kabarcıklar

Vajinadan sıra dışı akıntı

Penisten akıntı

İdrar yaparken rahatsızlık, ağrı veya yanma

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağrı ve / veya kanama

Boğaz ağrısı

Ateş, genel ağrı ve baş ağrısı gibi grip benzeri hastalık

Oral seks ile bulaşan hastalıklar tedavi edilebilir mi?

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların çoğu kolayca tedavi edilir, ancak tedavi mümkün olan en kısa sürede başlatılmalıdır. HİV (AİDS) , Hepatit ( sarılık) gibi bazı enfeksiyonlar asla vücudu terk etmez ve tedavi edilemez.

Hastalıktan şüphelenenler hangi doktora başvurmalıdır?

İlk olarak erkeklerin Üroloji Uzmanına; kadınların Kadın Hastalıkları Uzmanına gitmesi tavsiye edilir. Gerek görülürse hastalar enfeksiyon hastalıkları uzmanına ve diğer doktorlara yönlendirilir.

Oral seks ile bulaşan hastalıklardan nasıl korunabilirim?

Şüpheli cinsel ilişkilerden kaçınmak ilk ve en önemlisidir. 6 ay ve daha fazla cinsel olarak birlikte olduğunuz partneriniz sizin için şüpheli ilişki değildir.

Partnerinizin cinsel organlarında, ağız içinde ve çevresinde yaralar, kesikler, kabarcıklar, siğiller veya döküntüler var ise ilişkiden kaçınılması önerilir.

Partnerinizin boğaz ağrısı varsa oral seksten kaçının.

Oral seks yapmadan önce veya sonra dişlerinizi fırçalamak veya diş ipi kullanmaktan kaçınınız, çünkü bu bazen diş etlerinin kanamasına neden olabilir ve hastalıkların bulaşma riskini artırır.

Sperm veya vajinal sıvının göze temasından kaçının.

Oral seks sırasında erkeklerin prezervatif kullanmaları hastalık riskini azaltır.

Op. Dr. Berk Karataş

Üroloji Uzmanı

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