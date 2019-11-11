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Oktay Kaynarca: Ülkemizi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar, yalan yanlış hikâyelerle lobicilik yapıyorlar

Dizi oyuncusu Oktay Kaynarca, “Ülkemizi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar sistematik olarak ve yalan yanlış hikâyelerle lobicilik yapıp, bizi dünya kamuoyunda haksız ve geçmişi kirli bir ülke olarak gösterme telaşındalar” dedi.

Oktay Kaynarca: Ülkemizi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar, yalan yanlış hikâyelerle lobicilik yapıyorlar

Dizi oyuncusu Oktay Kaynarca, “Ülkemizi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar sistematik olarak ve yalan yanlış hikâyelerle lobicilik yapıp, bizi dünya kamuoyunda haksız ve geçmişi kirli bir ülke olarak gösterme telaşındalar” dedi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 10:09
Oktay Kaynarca: Ülkemizi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar, yalan yanlış hikâyelerle lobicilik yapıyorlar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrolü Oktay Kaynarca, oyunculuktaki en büyük hayalinin Mustafa Kemal Atatürk'ü oynamak olduğunu söyledi. Kaynarca, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.

Kalçık'ın sorularına Kaynarca'nın verdiği yanıtların bir bölümü şöyle:

Oyuncu olarak en büyük hayaliniz nedir?

Mustafa Kemal Atatürk'ü oynamak en büyük hayalim.

Şablon olmayan, gülen, anlatan, şarkı söyleyen, küsen, kızan, aşık olan, ağlayan bir Atatürk hayalimdeki...

‘Başka ülkenin vatandaşlığını almak aklımdan geçmedi’

Sanatçı, siyasetçi, futbolcu, işadamı... Her kesimden insanla dostluğunuz var. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Kendim olmaya bağlıyorum. Memleketimi çok seviyorum her şeyden önce. Hiçbir zaman başka ülkenin vatandaşlığını almak aklımdan geçmedi. Memleketimin her kesiminden insanlarla dirsek temasım vardır.

Benimle farklı düşünse de yanlış bulduğum şeyleri açıkça söylerim. Samimiyetimi de görürler. Bu yüzden dostluklarım sahicidir.

‘Geçmişi kirli bir ülke olarak gösterme telaşındalar’

Yurt dışına açılmak istediniz mi?

Tüm aktörlerin hayalidir uluslararası projelerde yer almak ama bunu hayata geçirmek bireysel olarak çok zor. Biz buna çok da hazırlanmadık ama bu, ülkemizin diğer ülkelerle ilişkileri münasebetiyle de kolay gerçekleşebilecek bir şey değil bence. Ancak ortak yapımlarla olabilir, ki artık bunun zamanı geldi. Bir Avrupa ülkesiyle ortak yapılacak bir proje, her anlamda birçok başarı yakalayacaktır. Artık bu sektör doğrultusunda her alanda, dünyanın herhangi bir ülkesiyle boy ölçüşecek durumdayız. Bu tür projeler, dünyanın bizim bu işle ilgili yeteneklerimizin farkına varmasını sağlar ve uluslararası boyutta daha önemli yerlere taşır. Ülkemizi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar sistematik olarak ve yalan yanlış hikayelerle lobicilik yapıp, bizi dünya kamuoyunda haksız ve geçmişi kirli bir ülke olarak gösterme telaşındalar. İşte bütün bunlara cevap verecek çok önemli bir yapıya sahibiz. Bu da yaptığımız iş... Bunun farkına varın diye bağırıp duruyoruz ama maalesef kendi ülkemizdekiler bile bunun öneminin farkında değiller. Diyoruz ki; elin adamı, yıllarca kendi sinemasıyla dünyada bir algı yarattı ve biz de dahil kültür şırıngası yaptı bütün dünyaya. Ama biz sanat yoluyla ve hiç kimsenin yardımı olmadan, kendi çabalarımızla ulaştık birçok ülkeye. Yani yaptığımız işler, artık dünyada karşılık görüyor, niye bunun öneminin farkında değilsiniz?

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Anahtar Kelimeler:
Tuba KalçıkSabahEşkiya Dünyaya Hükümdar OlmazOktay KaynarcaAvrupa
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