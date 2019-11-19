Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
107529
ALTIN
269.720
DOLAR
5.7140
STERLIN
7.3628
EURO
6.3303
Adalet Bakanı Açıkladı: Af Yasası Bekleyenlere Kötü Haber!
ÖSYM 2020 sınav takvimi yayınlandı! KPSS, YKS, DGS ve ALES ne zaman?
ASDEP personel alımı başvuru şartları nedir?
Emekli maaşı alanlar ve 2020 yılı emekli maaşı alacaklar dikkat! Hem maaşınız gidebilir hem de borçlu olabilirsiniz
Evlenenlere Kıdem Tazminatı Müjdesi!

Okan Bayülgen: Uzun İnce'yi son olarak Binali Yıldırım söyledi, bir süre söylemeyeceğiz

Uykusuzlar Kulübü'ne konuk olan Esra Zeynep Yücel, 'Uzun İnce Bir Yoldayım' adlı şarkıyı söylemek isteyince Okan Bayülgen "Uzun İnce Bir Yoldayım'ı son olarak Binali Yıldırım söyledi. Onunla kapattık. Bir süre söylemeyeceğiz" diye espri yaptı.

Okan Bayülgen: Uzun İnce'yi son olarak Binali Yıldırım söyledi, bir süre söylemeyeceğiz

Uykusuzlar Kulübü'ne konuk olan Esra Zeynep Yücel, 'Uzun İnce Bir Yoldayım' adlı şarkıyı söylemek isteyince Okan Bayülgen "Uzun İnce Bir Yoldayım'ı son olarak Binali Yıldırım söyledi. Onunla kapattık. Bir süre söylemeyeceğiz" diye espri yaptı.

19 Kasım 2019 Salı 21:20
Okan Bayülgen: Uzun İnce'yi son olarak Binali Yıldırım söyledi, bir süre söylemeyeceğiz

TV 100'de yayınlanan Uykusuzlar Kulübü adlı programın bu haftaki konuklarından biri, caz sanatçısı Esra Zeynep Yücel'di. Yücel, programda 'Uzun İnce Bir Yoldayım' adlı şarkıyı seslendirmek istedi.

Bu noktada araya giren programın sunucusu Okan Bayülgen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da bu şarkıyı söylediğini hatırlattı.

Bayülgen, şunları söyledi:

"Uzun İnce Bir Yoldayım'ı son olarak Binali Yıldırım söyledi. Onunla kapattık. Bir süre söylemeyeceğiz."

Video Player

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
okan bayülgen uzun ince yi son olarak binali yıldırım söyledi süre söylemeyeceğiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'nın en ucuz odalı otelinde kalmanın tek şartı var: Gecenizin YouTube'da canlı yayınlanması
Japonya'nın en ucuz odalı otelinde kalmanın tek şartı var: Gecenizin YouTube'da canlı yayınlanması
Meltem Miraloğlu en sonunda isyan etti!
Meltem Miraloğlu en sonunda isyan etti!
Güleda ölmemek için 17 saat mücadele edip, 3 kez kaçmaya çalışmış
Güleda ölmemek için 17 saat mücadele edip, 3 kez kaçmaya çalışmış

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim