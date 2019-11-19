Okan Bayülgen: Uzun İnce'yi son olarak Binali Yıldırım söyledi, bir süre söylemeyeceğiz

TV 100'de yayınlanan Uykusuzlar Kulübü adlı programın bu haftaki konuklarından biri, caz sanatçısı Esra Zeynep Yücel'di. Yücel, programda 'Uzun İnce Bir Yoldayım' adlı şarkıyı seslendirmek istedi.

Bu noktada araya giren programın sunucusu Okan Bayülgen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da bu şarkıyı söylediğini hatırlattı.

Bayülgen, şunları söyledi:

"Uzun İnce Bir Yoldayım'ı son olarak Binali Yıldırım söyledi. Onunla kapattık. Bir süre söylemeyeceğiz."

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