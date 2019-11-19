Öğrenciler Okul Başarısını Sporla Artırıyor!

Yapılan birçok araştırma spor yapan okul çağındaki çocukların, yapmayanlara oranla zihinsel aktivitelerinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Analitik düşünebilen, problem çözmeye motive olmuş çocuklar aynı motivasyonu çok daha rahat şekilde okul yaşamlarına da adapte edebiliyor. Bu alandaki önemli araştırmaları inceleyen Sing (2012), 6-18 yaş arası yaklaşık 12 bin çocuk ve genç üzerinde yaptıkları çalışmada, fiziksel aktivitenin öğrencilerin okul başarısını nasıl etkilediğini araştırdı. Araştırma sonucunda; fiziksel anlamda daha aktif olan öğrencilerin, akademik başarılarının da daha yüksek olduğu, egzersizin beyne daha fazla kan ve oksijen gitmesini sağladığı; endorfin artışı sağlayarak stresi azalttığı ve duyguları dengelediği, böylelikle kişinin bilişsel sisteminde gelişim sağlayabileceği vurgulandı. İleri teknoloji kullanılarak üretilen ürünleri ve tasarımlarıyla spor tutkunlarının beğenisini kazanan Under Armour ise Project Rock Koleksiyonu ile çocukların ara tatil dönemini sporla geçirebilmelerini teşvik edecek birbirinden konforlu ürünleri onların beğenisine sunuyor.

Tatilde konforlu bir spor deneyimi

Erkek ve kadın ürünlerinin yanı sıra çocuklara özel tasarımlarıyla da öne çıkan ve “The Rock” (kaya) lakaplı dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson’un ruhunu yansıtan Project Rock koleksiyonu, tüm dünyada en fazla ilgi gören ve en hızlı tükenen kapsül koleksiyonlar arasında yer alıyor. Johnson’ın sporcu ve enerjik hayat tarzından ilham alan koleksiyonda; atlet, şort, bra, tayt gibi performansa yönelik parçalar spor tutkunu spor tutkunlarının beğenisini kazanıyor. Ara tatil dönemini sporla değerlendirmek ve fiziksel performansını artırmak isteyen öğrenciler, koleksiyonda yer alan sweatshirt, t-shirt, sweatpant, çanta gibi günlük kullanıma uygun ürünlerle de konforlu bir spor deneyiminin tadını çıkarıyor.

Under Armour’ın dünyaca ünlü NBA yıldızı Stephen Curry ile başlattığı başarılı iş birliğinin devamı olan Curry 7 serisi ise HOVR tabanı ve nefes alabilen yapısı ile spor tutkunu gençlerin performansını en üst seviyelere taşıyor. Ayrıca ürün, örgü yapısı ve ayağı sabitleyen bağcık sistemi sayesinde daha muhteşem bir spor deneyimi sunuyor.

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