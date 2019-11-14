O Ses Türkiye yarışmacısının müthiş değişimi! 123 kilo verdi

Şarkıcı olma hayalleriyle 2011 yılı Kasım ayında O Ses Türkiye'ye katılan Burak Şenyüz, 4 jüri üyesi de dönmeyince yarışmadan elenmişti.

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8 sene önce 222 kilo olan Burak Şenyüz, yeniden O Ses Türkiye'ye katılmaya karar verdi. Şenyüz, ne mide ameliyatı ne de başka bir yöntem kullandı.

Un şeker ve tuzu hayatından çıkarıp sağlıklı beslenen Şenyüz, biraz da spor yaparak toplam 5 senede 123 kilo verdi.

Acun Ilıcalı yarışmaya yeniden katılan Şenyüz'ün, 8 sene önceki görüntülerini buldu ve yayınladı. Görüntüleri izleyen jüri üyeleri ve seyircinin ağzı açık kaldı.

İşte Burak Şenyüz'ün eski halinden kareler...

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