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O Ses Türkiye yarışmacısının müthiş değişimi! 123 kilo verdi

O Ses Türkiye yarışmasına 8 sene evvel de katılıp elenen Burak Şenyüz, 123 kilo verdikten sonra şansını tekrar denedi. Şenyüz'ün değişimi herkesi şaşırttı.

O Ses Türkiye yarışmacısının müthiş değişimi! 123 kilo verdi

O Ses Türkiye yarışmasına 8 sene evvel de katılıp elenen Burak Şenyüz, 123 kilo verdikten sonra şansını tekrar denedi. Şenyüz'ün değişimi herkesi şaşırttı.

14 Kasım 2019 Perşembe 22:23
O Ses Türkiye yarışmacısının müthiş değişimi! 123 kilo verdi

Şarkıcı olma hayalleriyle 2011 yılı Kasım ayında O Ses Türkiye'ye katılan Burak Şenyüz, 4 jüri üyesi de dönmeyince yarışmadan elenmişti.

KENDİ İRADESİYLE ZAYIFLADI

8 sene önce 222 kilo olan Burak Şenyüz, yeniden O Ses Türkiye'ye katılmaya karar verdi. Şenyüz, ne mide ameliyatı ne de başka bir yöntem kullandı.
Un şeker ve tuzu hayatından çıkarıp sağlıklı beslenen Şenyüz, biraz da spor yaparak toplam 5 senede 123 kilo verdi.

Acun Ilıcalı yarışmaya yeniden katılan Şenyüz'ün, 8 sene önceki görüntülerini buldu ve yayınladı. Görüntüleri izleyen jüri üyeleri ve seyircinin ağzı açık kaldı.

İşte Burak Şenyüz'ün eski halinden kareler...

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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