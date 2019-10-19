O diziye TBMM’de övgü!

Fox TV'de yayınlanan ‘'Mucize Doktor'' dizisi, otizm konusunda farkındalık yarattığına dikkat çekildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Danışmanı olan Bennur Karaburun ise ‘' Televizyon dizisi ‘Mucize Doktor' bizleri çok etkiledi ve otizmi tanıma konusunda bilgilendirdi” ifadelerini kullandı.

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