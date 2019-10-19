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O diziye TBMM’de övgü!

TV dizilerindeki şiddet ve silah konusuna yoğun eleştiriler yapılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’inden bir dizi için övgüile bahsedildi.

O diziye TBMM’de övgü!

TV dizilerindeki şiddet ve silah konusuna yoğun eleştiriler yapılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’inden bir dizi için övgüile bahsedildi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 23:13
O diziye TBMM’de övgü!

Fox TV'de yayınlanan ‘'Mucize Doktor'' dizisi, otizm konusunda farkındalık yarattığına dikkat çekildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Danışmanı olan Bennur Karaburun ise ‘' Televizyon dizisi  ‘Mucize Doktor' bizleri çok etkiledi ve otizmi tanıma konusunda bilgilendirdi” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 19.10.2019 23:21
Anahtar Kelimeler:
diziye tbmm övgü
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