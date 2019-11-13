Nusret'in çalışanından canlı yayında olay açıklamalar! 20:30'da halay çekilen başka restoran var mı?

Dava süreci konusunda açıklamalar yapan garson, “Bu dava yani bizim aldığımız para işten çıkarılmamızın tazminatı. Yani bizim zararımız. Bahşiş davası ayrı, o daha sonuçlanmadı” dedi. Bu çok hassas bir konu. Sadece garson, komi yani serviste emeği geçen kişiler alabilir. Biz “Bunu günlük açıklamanız gerekir. Bu kadar para çıktı. Senin hakkın bu kadar” diye söylemeniz lazım dedik. Her çalıştığımız yerde bu böyle olmuştur, her zaman açıklanır.

“TİPLERİN NEDEN AÇIKLANMADIĞINI SORDUK”

İlk girdiğimiz günden beri güzel paralar da yaptık. Çok basit bir şey söyledik ‘Tipleri açıklar mısınız?' Çok yüksek tipler çıkıyordu. Günde 30 bin dolar, 40 bin dolar tiplerden bahsediliyor. Biz de bunun neden açıklanmadığını sorduk, önce geçiştirdiler. Sonra işler çok farklı noktalara geldi. ‘Yeteri kadar para yapmıyor musunuz, ne konuşuyorsunuz' menajerler diyor bunu. ‘Paranız yetmiyor mu?' tarzı muhabbetler dönmeye başladı.

“MOBBING UYGULAMAYA BAŞLADILAR”

İş ilerleyince, müdürler tarafından tehditler gelmeye başladı. Bu süreçte bazı arkadaşlar geri adım attı. İşini kaybetme korkusu yaşadı. Türkiye’den gelen çalışanların çoğu geri adım attı. Biz uzun zamandır Amerika’da çalıştığımız için geri adım atmadık. Hakkımızı aramaya devam ettik. Bu süreçte ‘mobbing’ başladı bize. Nusret Bey’in bunlardan haberi vardı. Diğer müdürler de onun yönlendirmesiyle bizim üstümüze gelmeye başladılar.

Tehdit etme tarzı müdürlerin yaptığı şeyler. Bana ‘buradan çıkarsan bu parayı kazanamazsın' tarzı şeyler söylediler. ‘Bak senin için sonuçları kötü olacak' tehditleri almaya başladım. Gün içinde kameradan takip edip bütün gün açığımızı aramaya başladılar. Onun dışında servis yaptığımız masalara gidip müşterilerle konuşup bir açığımızı aradılar. Kendi son bir ayımda savaşa gider gibiydim. Sürekli diken üstünde çalışıyorduk. Bir açığımızı bulurlarsa, kovulacağımızı biliyoruz çünkü bütün gün böyle geçiyor ve psikolojik destek aldım bu süre zarfında…

“LİMONA DOKUNDU DİYE KOVULAN VAR”



Çok zor süreçlerden geçtik, baktılar biz çıkmıyoruz yalan yanlış ifadelerle hepimizi kovdular. Birisini sebepsiz kovdular. Birisini ‘limona elle dokundun' diye kovdular. Bir arkadaşımız aşağıda otomattan yiyecek almaya inmiş ondan dolayı uyarmışlar sonra da kovdular. Tabi bizim haksız yere kovulduğumuz mahkemece kanıtlandı.

Nusret Bey’in menajeri bize “İstediğiniz davayı açın. Amerika'nın en iyi avukatları bizde hiçbir şey alamazsınız” dedi. Bu tarz konuşmalar yaptılar ve hep şunu iddia ediyorlardı:‘Bizim paramız var. Bize hiçbir şey olmaz'

'MAYMUN GİBİ DAVRANMAYIN DEYİP HALAY ÇEKTİRİYOR'

Ben tam masayla ilgilenirken benden ayakkabılarını getirmemi istedi. Nusret kendini böyle bir şekle bürüyor. Ben patronum gibilerinden.

Dünyaca ünlü yıldızları ağırlıyor 2 kelime İngilizce bilmiyor. Abramoviç bu mekana geldiğinde onun bahşiş bırakmasına Nusret engel oldu. Bir hafta önce oranın müdürü toplantıda 'Maymun gibi hareket etmeyin' diyor. Hem onlara halay çektiriyorsun hem de diyorsun ki 'Maymun gibi davranmayın. 'Her akşam 20:30'da halay çekilen başka restoran var mı?

BAHŞİŞ DAVASI SÜRÜYOR

Nusret Bey, ‘mahkeme her zaman doğru kararı vermez' demiş, bu mahkemenin kararını kabul etmemek. Bizim davamız daha bitmedi. Bahşiş davası var. Bu sonuçlanan dava, işten haksız yere çıkarıldığımız içindi. Bahşiş davası sonra görülecek. Hatta bizden sonra yirmiye yakın çalışan da dava açacak milyon dolarlık bir dava olacak o.

Nusret'in davalık olduğu garson: Dünyaca ünlü yıldızları ağırlıyor 2 kelime İngilizce bilmiyor. 'Maymun gibi hareket etmeyin' diyor. Hem halay çektiriyorsun hem de 'Maymun gibi davranmayın' diyorsun. Her akşam 20:30'da halay çekilen başka restoran var mı?https://t.co/t3mFonQhsC pic.twitter.com/ud77owdf5Q — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 13, 2019

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