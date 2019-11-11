Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102687
ALTIN
272.488
DOLAR
5.7807
STERLIN
7.3989
EURO
6.3723
Suriyeliler askere mi alınacak ?
Ağır engelli çocuğu bulunan sigortalı anneler erken emekli olur!
CHP'li Barut: 30 Aydır Atamalar Neden Yapılmıyor?
TÜBİTAK KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 2019 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?
Askeri Araç Devrildi! Çok Sayıda Askerimiz Yaralı!

Norm Ender'den 'çalıntı' iddialarına Gülben Ergen'li yanıt!

Mekanın Sahibi adlı şarkısının çalıntı olduğu iddia edilen ünlü rapçi Norm Ender, sahneden eleştirilere Gülben Ergen'in bir sözüyle yanıt verdi.

Norm Ender'den 'çalıntı' iddialarına Gülben Ergen'li yanıt!

Mekanın Sahibi adlı şarkısının çalıntı olduğu iddia edilen ünlü rapçi Norm Ender, sahneden eleştirilere Gülben Ergen'in bir sözüyle yanıt verdi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 11:17
Norm Ender'den 'çalıntı' iddialarına Gülben Ergen'li yanıt!

Şarkısının kaldırılmasıyla ilgili Fizy İstanbul Müzik Haftası’nda sahnesinde konuşan Norm Ender, Gülben Ergen'in sözüyle yanıt vererek, “Yapan herkesten kanun karşısında hesap soracağız. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz” dedi.

Şarkı çıktıktan sonra eleştirdiği rapçilerle polemiğe giren ve çok konuşulan ünlü rapçi, son olarak şarkısının çalıntı olduğu iddialarıyla gündem olmuştu.

'Çalıntı' iddialarının ardından Spotify, Norm Ender’in milyonlarca kez dinlenen şarkısını listeden kaldırmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Gülben ErgenMekanın SahibiSpotify
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otizmli Çocuklar Spektrum Cafe'de Gönüllere Taht Kuruyor
Otizmli Çocuklar Spektrum Cafe'de Gönüllere Taht Kuruyor
Oktay Kaynarca: Ülkemizi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar, yalan yanlış hikâyelerle lobicilik yapıyorlar
Oktay Kaynarca: Ülkemizi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar, yalan yanlış hikâyelerle lobicilik yapıyorlar
Yeme bozuklukları en çok ergenler ve genç yetişkinlerin sağlığını tehdit ediyor
Yeme bozuklukları en çok ergenler ve genç yetişkinlerin sağlığını tehdit ediyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim