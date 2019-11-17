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Netflix dizisi Atiye'den ilk fragman!

Netflix'in ikinci Türk orijinal dizisi olan, başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür ve Metin Akdülger'in oynadığı Atiye (The Gift) 27 Aralık Cumu günü ekrana gelecek. Dizinin ilk fragmanı da yayınlandı.

Netflix dizisi Atiye'den ilk fragman!

Netflix'in ikinci Türk orijinal dizisi olan, başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür ve Metin Akdülger'in oynadığı Atiye (The Gift) 27 Aralık Cumu günü ekrana gelecek. Dizinin ilk fragmanı da yayınlandı.

17 Kasım 2019 Pazar 15:24
Netflix dizisi Atiye'den ilk fragman!

Hakan: Muhafız'dan (The Protector) sonra Netflix'in imza attığı ikinci Türk orijinal dizisi Atiye (The Gift) ile ilgili yeni detaylar belli oldu. Oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi, Meral Çetinkaya, Hazal Türesan ve Cezmi Baskın'ın yer aldığı Atiye 27 Aralık’ta ilk sezonuyla Netflix’te yer alacak.

İlk sezounu 8 bölüm olarak çekilen dizinin ilk fragmanı da yayınlandı:

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.11.2019 20:24
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NetflixIkinci Türk Orijinal DizisiBeren SaatMehmet GünsürMetin AkdülgerMelisa ŞenolsunBaşak KöklükayaCivan CanovaTim SeyfiMeral ÇetinkayaHazal Türesan Ve Cezmi BaskınAtiyeAtiye 27 Aralık’ta
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