Netflix dizisi Atiye'den ilk fragman!

Hakan: Muhafız'dan (The Protector) sonra Netflix'in imza attığı ikinci Türk orijinal dizisi Atiye (The Gift) ile ilgili yeni detaylar belli oldu. Oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi, Meral Çetinkaya, Hazal Türesan ve Cezmi Baskın'ın yer aldığı Atiye 27 Aralık’ta ilk sezonuyla Netflix’te yer alacak.

İlk sezounu 8 bölüm olarak çekilen dizinin ilk fragmanı da yayınlandı:

