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Müjdat Gezen: Ispanak zehirlenmesi değil, tansiyonu düşmüş

Müjdat Gezen Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'M. Kemal' oyununun İzmir gösterisi iptal edildi. Uğur Dündar, oyunculardan birisinin ıspanaktan zehirlendiğini yazdı. Gezen ise, oyuncunun tansiyonun düştüğünü, olayın ıspanakla ilgisi olmadığını söyledi

Müjdat Gezen: Ispanak zehirlenmesi değil, tansiyonu düşmüş

Müjdat Gezen Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'M. Kemal' oyununun İzmir gösterisi iptal edildi. Uğur Dündar, oyunculardan birisinin ıspanaktan zehirlendiğini yazdı. Gezen ise, oyuncunun tansiyonun düştüğünü, olayın ıspanakla ilgisi olmadığını söyledi

06 Kasım 2019 Çarşamba 21:19
Müjdat Gezen: Ispanak zehirlenmesi değil, tansiyonu düşmüş

Türkiye, pazar gününden beri ıspanakların arasına karışan yabancı otların neden olduğu zehirlenmeleri konuşurken, dün Gazeteci Uğur Dündar, Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda, Müjdat Gezen Tiyatrosu’nun oyuncularından birisinin de ıspanak yediği için rahatsızlandığını yazdı.  Dündar, Müjdat Gezen’in Yılmaz Özdil’in kitabından uyarladığı 'M. Kemal' oyunun İzmir gösterisinin bu nedenle iptal edildiğini iddia etti.

​Independent Türkçe’nin haberine göre, Müjdat Gezen ise olayın ıspanakla bir ilgisi olmadığını söyledi. Gezen, “Ispanak falan değil. Aniden tansiyonu düşmüş. Ben de şimdi hastaneden geliyorum” dedi.

Hastalanan oyuncunun adını vermeyen Gezen, “Bir oyuncumuz rahatsızlandı. Oyunu iptal ettik. Ispanakla alakası yok” diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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müjdat gezen ıspanak zehirlenmesi değil tansiyonu düşmüş
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