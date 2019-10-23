Muazzez Ersoy, Down Sendromlu Gençlerin Başrol Oynadığı Tebessüm Kahvesi’ni Ziyaret Etti!

Usta sanatçı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Sevgili Emrah istedi, güzel kalbi bana ulaştı, ben de geldim. Tebessüm Kahvesi'ndeyim. Muhakkak gelin, hem kalpleri hem mekânları muhteşem!" dedi. Çocukların her biriyle özel olarak sohbet eden ünlü sanatçı, en sevilen şarkılarını onlarla birlikte seslendirdi. Tebessüm Kahvesi Koordinatörü ve Özel Eğitimci Şermin Çoban'dan gençlerin mekâna katkıları hakkında detaylı bilgiler alan Ersoy, gençlerin coşkulu alkışları eşliğinde uğurlandı.

Tebessüm Kahvesi: Sadece bir kahve değil, örnek bir proje

Ziyaret sırasında Muazzez Ersoy’a mekân hakkında bilgi veren Tebessüm Kahvesi Koordinatörü ve Özel Eğitimci Şermin Çoban, “Tebessüm Kahvesi sadece çayınızı kahvenizi içtiğiniz yemek yediğiniz bir kahve değildir. Burası down sendromlu gençlerimizin da hayatın merkezinde olduğunu kanıtlayan örnek bir projedir. Amacımız geçlerimizin var olan potansiyelini ortaya çıkararak geliştirmek, yetenekleri doğrultusunda yapabileceği bir işte eğitmek, ekonomik ve sosyal refahını sağlamanın yanında mesleki ve sosyal yaşam becerileri kazanmış, öz güven sahibi, üretime ve toplumsal yaşama tam katılım sağlayan bir birey olarak yetiştirmektir.” dedi.

10 down sendromlu genç çalışıyor

Down sendromlu gençlerin başrol oynadığı Tebessüm Kahvesi’nde çalışan çocuklar; sabah 08.00–14.00 ile öğlen 14.00–20.00 saatleri arasında 5’er kişilik 2 grup olarak 2 vardiya şeklinde iş başı yapıyor. Haftanın 7 günü açık olan kahvede gençler, haftada bir gün izin kullanıyor. 7 erkek, 3 kız olmak üzere toplam 10 down sendromlu gencin görev aldığı kahvede ayrıca, onlara rehberlik etmek ve desteklemek amacıyla özel eğitim öğretmeni,işletme müdürü, 4 yardımcı personel ve 1 kasiyer de görev alıyor.

Geçler dışında görevli olan meslek personeli, sabah 8.00 akşam 20.00 saatleri arasında, haftanın 7 günü ihtiyaca göre çalışma süresini planlayarak görevlerini sürdürüyor. Kahvenin gelir gider, malzeme giriş çıkışı, ihtiyaçların tespiti ile temini ve benzeri işler yine bu ekip tarafından koordineli olarak yürütülüyor.

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