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​Minikler, Bilkent Center’da Dans Ediyor!

Öğrenciler 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline dans ile girecek. 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek Bilkent Dans Günleri’nde Ankara’da yer alan dans okullarının öğrencileri performans sergileyecek

​Minikler, Bilkent Center’da Dans Ediyor!

Öğrenciler 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline dans ile girecek. 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek Bilkent Dans Günleri’nde Ankara’da yer alan dans okullarının öğrencileri performans sergileyecek

13 Kasım 2019 Çarşamba 09:41
​Minikler, Bilkent Center’da Dans Ediyor!

Tepe Emlak Yatırım A.Ş. tarafından yönetilen, bu yıl yenilenerek bünyesine birçok ulusal firma katan ve ziyaretçilerine daha konforlu alanda hizmet vermeyi sürdüren Bilkent Center, hafta sonu renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaparak; 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili öncesinde öğrencileri keyifli bir gösteri ile buluşturacak. 16 Kasım Cumartesi günü 14.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte Adım Sanat, Hayal Sahnesi, Fame, Oya Akın, D.Dans, ve BY Sanat dans okullarının öğrencileri yıl sonu gösterileri için hazırladıkları çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

1998 yılında Tepe Emlak Yatırım A.Ş tarafından kurulan ve bu yıl yenilenerek bir çok ulusal markayı bünyesine dahil eden Bilkent Center; ziyaretçilerin keyifli ortamlarda alışveriş ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabildikleri, hem alışveriş yapıp hem de kaliteli zaman geçirebildikleri bir yaşam alanına dönüştü, içten, samimi, sıcak bir mekan arayan gençlerin, ailelerin, çocukların, yaşlıların ve çalışanların kısacası toplumun her kesiminden insanın seveceği, kendini iyi hissedeceği alışveriş, yaşam ve gastronomi merkezi kavramlarını bir araya getirerek sektöre öncülük etti.

20. yılında yenilenerek, “Mutluluk Paylaştıkça Çoğalır” mottosunu benimseyen ve başarılarını ödülle taçlandıran Bilkent Center;bu yıl Ankara Kahve Festivali ile Hermes Creative Ödülleri’nden 4 kategoride platin ödül,3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali ile dünyanın en önemli pazarlama ve iletişim ödülleri arasında gösterilen ‘MarCom Ödülleri’nden ‘Özel Etkinlik’ kategorisinde Platin ödül, renovasyon ilegayrimenkul sektöründe dünya çapında yüksek standartlı ve mükemmeliyeti sağlamış projelere farkındalık yaratmak amacı ile düzenlenen European Property Awards 2019-2020’de ‘Ticari Yenileme/Geliştirme’ ve ‘Perakende Mimarisi’ kategorilerinde 2 ayrı ödülün sahibi oldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
minikler bilkent center da dans ediyor
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