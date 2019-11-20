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Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, yurt genelinde gözlemlenen hava durumu raporlarına ilişkin yazılı bir açıklamalarda bulundu. Coşkun "Yurdumuzun 22 Kasım cuma ve 25 Kasım pazartesi günleri Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisine gireceği tahmin ediliyor" açıklamasında bulundu.

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, yurt genelinde gözlemlenen hava durumu raporlarına ilişkin yazılı bir açıklamalarda bulundu. Coşkun "Yurdumuzun 22 Kasım cuma ve 25 Kasım pazartesi günleri Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisine gireceği tahmin ediliyor" açıklamasında bulundu.

20 Kasım 2019 Çarşamba 15:58
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor
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Hava sıcaklığının, uzun süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini dile getiren Coşkun, yazılı açıklamasında, yağışlı sistemlerin etkisiyle, sıcaklıkların cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşeceğini bildirdi.

CUMA VE PAZARTESİ YAĞIŞ GELİYOR

Cuma ve pazartesi günleri yağışlı sistemlerin Türkiye'ye giriş yapacağının altını çizen Volkan Mutlu Coşkun, "22 Kasım cuma ve 23 Kasım cumartesi günleri Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde görülecek yağışların 24 Kasım pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor. 25 Kasım pazartesiden itibaren ise Orta Akdeniz üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve cephe sistemlerinin etkisiyle ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği ve bu yağışların yurdun büyük bir bölümünde görüleceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji uyardı sağanak yağış geliyor
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