Meltem Miraloğlu en sonunda isyan etti!

Yıllar önce yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz aylarda kendisinden 48 yaş büyük olan Patrick ile evlendi. Bir süredir Amerika'da yaşayan ve evliliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Miraloğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hakkındaki tüm haberlere "Ben sustukça yüz kızartacak iftiralar atacak kadar küçüldüler" diyerek isyan etti.

"BU GÜNE KADAR GÖZ YUMMAYA ÇALIŞTIM"

Geçtiğimiz günlerde 80 yaşındaki eşiyle boşanacağı konuşulan Meltem Miraloğlu'nun ruh sağlığının iyi olmadığı hatta Türkiye'ye geri döneceği iddia edildi. Hakkında çıkan haberlere günler sonra sitem eden Miraloğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi:

"Kamuoyuna mal olmuş bir sanatçı olmam dolayısıyla hakkımda sosyal medya ve basında çıkan haberlere, basın özgürlüğüne duyduğum saygıdan dolayı, bugüne kadar göz yummaya çalıştım ancak ben sustukça, konuşmadıkça yüz kızartıcı iftiralar atacak kadar küçüldüler.

Ne yazılı, ne de sözlü tek bir röportajım dahi olmamıştır, fotoğrafları da basına ben servis etmedim... Fakat bilinçli ve sistematik olarak benim iznim olmadan sadece yalan yanlış iddialarla asılsız ve mesnetsiz haberler yapılmaya devam edilmektedir. Beni ve aile hayatımı karalayıcı, küçük düşürücü bir linç kampanyasına dönüşen ve mesleğimle ilgili olmayan bu haberler, özel hayatımın gizliliğini ve aile hayatımın mahremiyetini ihlal etmektedir.

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIM"

Bu tür haberleri yapanlar, vesile ve destek olanlar ve yayınlayanlar hakkında Yargıtay'ın emsal kararlarını da hatırlatarak ben ve ailemin yasal yollara başvuracağımızı, RTÜK'ten yayın yasağının getirilmesini ve hakkımdaki asılsız ve mesnetsiz haberlerin sosyal medya, basın ve yayınlayan mecralardan kaldırılmasını istediğimin bilgisini kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

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