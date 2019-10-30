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Mehmet Ali Erbil'den kötü Haber!

Temmuz ayında taburcu edilen Mehmet Ali Erbil, sabaha karşı yeniden yoğun bakıma alındı.

Mehmet Ali Erbil'den kötü Haber!

Temmuz ayında taburcu edilen Mehmet Ali Erbil, sabaha karşı yeniden yoğun bakıma alındı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 10:19
Mehmet Ali Erbil'den kötü Haber!

Evinin banyosunda geçirdiği kaza sonucu kaburgalarında kırık meydana gelen ve hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil buradaki tedavisi sırasında ‘Kaçış sendromu’ hastalığının nüksetmesi dolayısıyla uzun süre yoğun bakımda yattı. Erbil 258 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra Temmuz ayında taburcu olmuştu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Neler Oluyor Hayatta adlı programda kısa süre önce verdiği kilolarla gündeme gelen Erbil’in sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı yönünde bir iddia ortaya atıldı. Koroner yetmezlik nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı söylenen Erbil’in Maslak’taki bir hastaneye kaldırıldığı söylendi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.10.2019 05:51
Anahtar Kelimeler:
#mehmet Ali Erbil#mehmet Ali Erbil HastalıkYoğunbakım
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