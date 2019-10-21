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Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü sevenlerini korkuttu!

Ünlü Şarkıcı Banu Parlak, Kaçış Sendromu nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. 20 gün önce 2. Sayfa programına katılan ve kilolu haliyle dikkat çeken Erbil'in zayıflaması hayranlarını üzdü.

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü sevenlerini korkuttu!

Ünlü Şarkıcı Banu Parlak, Kaçış Sendromu nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. 20 gün önce 2. Sayfa programına katılan ve kilolu haliyle dikkat çeken Erbil'in zayıflaması hayranlarını üzdü.

21 Ekim 2019 Pazartesi 21:11
Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü sevenlerini korkuttu!

Arabada çektiği videolarla fenomen olan ve sonrası şarkıcılığa geçiş yapan Banu Parlak, dün akşam kızı ve annesi ile Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Kaçış Sendromu nedeniyle hastaneye giden ve serum yiyen Erbil'in son görüntüsü ise herkesi korkuttu.

Kaçış Sendromu hastalığı sebebiyle 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, her ay düzenli olarak serum takviyesiyle tedavisine devam ediyor.

27 Eylül'de Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan ve aldığı kilolarla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil adeta eridi. Hızla verdiği kilolarla dikkat çeken Mali'nin hastalık sürecindeki yorgunluğu da yüzüne yansıdığı görülüyor.


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