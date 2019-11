Makyaj Tutkunuzu Profesyonelleştirin!

Makyaj endüstrisinin hızla yükseldiği ve profesyonel makyaj sanatçılarına talebin her gün arttığı günümüzde, Altier Academy bir makyaj sanatçısı olarak kariyerinizi uluslararası düzeyde en üst seviyeye çıkararak, uzman eğitmen kadrosuyla ihtiyacınız olan her şeyi size öğretmek için tasarlanmış son teknolojik sınıflarında Christian Dior, Chanel, Tom Ford, Mac, Nars, Kryolan gibi dünya markalarının ürünleriyle yoğun uygulamalı her bir makyaj tipini ve trendini öğretiyor.

Uluslararası deneyime sahip makyaj profesyonelleri tarafından oluşturulan ‘Profesyonel Makyaj Sanatçısı’ akademik program müfredatı; cilt ve yüz tipleri, hijyen, fırçalar ve ürünlerin kullanımı gibi en temel eğitimden kaş, kirpik, baz makyajı, eyeliner, gündüz ve gece makyajı, gelin makyajı, Hint Makyajı, TV ve Sinema Makyajı, Podyum Makyajı, Fantastik Tiyatro Makyajına kadar tüm teorik ve teknik uygulamalarını kapsıyor.

Akademik eğitiminiz süresince makyaj dünyasının ünlü makyaj sanatçıları ve sektör profesyonelleriyle tanışma imkanı bulduğunuz seminerler düzenleyen Altier Academy aynı zamanda sizi TV programları, defileler, dizi setleri ve çeşitli etkinliklere götürerek gerçek makyaj deneyimi kazanmanızı sağlıyor.

SÜMEYYE SELAMET İLE EDİTORYAL MAKYAJ

Altier Academy Creative Director’ü ve doubleS stüdyo kurucusu Sümeyye Selamet, gelecekteki portföyünüzün temelini oluşturacak stüdyosunda düzenli olarak yaptığı editöryal makyaj çekimleriyle yaptığınız çalışmaları ‘how to ‘ tekniklerini daha detaylı göstererek makyaj için gözünüzü geliştirerekgereken iş kavramlarını öğretecek. Eğitim süreci ve sonrasında önemli bir klavuzunuz olacak ‘ALTIER MAKE UP BOOK’ kitabı ise en önemli rehberiniz olacak.

