Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
104611
ALTIN
271.793
DOLAR
5.7596
STERLIN
7.4141
EURO
6.3477
Milyonlarca Emekliye Müjde! 1150 TL Verilecek!
Şehir Hastanelerine KPSS'siz Personel Alınıyor! İşte Alım Yapılan Kadrolar...
24 Bin Çalışana Maaşları Hariç 6 Bin 852 TL Para Verilecek!
Atama Bekleyen 1200 Engelli Öğretmen Meclis Gündeminde!
Bu Sektörde İş Çok Çalışacak Personel Yok!

Makyaj Tutkunuzu Profesyonelleştirin!

Makyaja olan tutkunuzu nasıl kariyere dönüştürebileceğinizi her zaman merak ettiyseniz, kendinizi yenilemek ve iyi bir başlangıç yapıp farklı beceri ve deneyimler kazanarak daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyorsanız, Türkiye’nin en yetkin uluslararası eğitim veren güzellik Akademisi Altier Academy’nin ‘Profesyonel Makyaj Sanatçısı’ programına katılmanızın tam zamanı!

Makyaj Tutkunuzu Profesyonelleştirin!

Makyaja olan tutkunuzu nasıl kariyere dönüştürebileceğinizi her zaman merak ettiyseniz, kendinizi yenilemek ve iyi bir başlangıç yapıp farklı beceri ve deneyimler kazanarak daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyorsanız, Türkiye’nin en yetkin uluslararası eğitim veren güzellik Akademisi Altier Academy’nin ‘Profesyonel Makyaj Sanatçısı’ programına katılmanızın tam zamanı!

15 Kasım 2019 Cuma 09:32
Makyaj Tutkunuzu Profesyonelleştirin!

Makyaj endüstrisinin hızla yükseldiği ve profesyonel makyaj sanatçılarına talebin her gün arttığı günümüzde, Altier Academy bir makyaj sanatçısı olarak kariyerinizi uluslararası düzeyde en üst seviyeye çıkararak, uzman eğitmen kadrosuyla ihtiyacınız olan her şeyi size öğretmek için tasarlanmış son teknolojik sınıflarında Christian Dior, Chanel, Tom Ford, Mac, Nars, Kryolan gibi dünya markalarının ürünleriyle yoğun uygulamalı her bir makyaj tipini ve trendini öğretiyor.

Uluslararası deneyime sahip makyaj profesyonelleri tarafından oluşturulan ‘Profesyonel Makyaj Sanatçısı’ akademik program müfredatı; cilt ve yüz tipleri, hijyen, fırçalar ve ürünlerin kullanımı gibi en temel eğitimden kaş, kirpik, baz makyajı, eyeliner, gündüz ve gece makyajı, gelin makyajı, Hint Makyajı, TV ve Sinema Makyajı, Podyum Makyajı, Fantastik Tiyatro Makyajına kadar tüm teorik ve teknik uygulamalarını kapsıyor.

Akademik eğitiminiz süresince makyaj dünyasının ünlü makyaj sanatçıları ve sektör profesyonelleriyle tanışma imkanı bulduğunuz seminerler düzenleyen Altier Academy aynı zamanda sizi TV programları, defileler, dizi setleri ve çeşitli etkinliklere götürerek gerçek makyaj deneyimi kazanmanızı sağlıyor.

SÜMEYYE SELAMET İLE EDİTORYAL MAKYAJ

Altier Academy Creative Director’ü ve doubleS stüdyo kurucusu Sümeyye Selamet, gelecekteki portföyünüzün temelini oluşturacak stüdyosunda düzenli olarak yaptığı editöryal makyaj çekimleriyle yaptığınız çalışmaları ‘how to ‘ tekniklerini daha detaylı göstererek makyaj için gözünüzü geliştirerekgereken iş kavramlarını öğretecek. Eğitim süreci ve sonrasında önemli bir klavuzunuz olacak ‘ALTIER MAKE UP BOOK’ kitabı ise en önemli rehberiniz olacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
makyaj tutkunuzu profesyonelleştirin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
​Hava kirliliği kanser riskini artırıyor!
​Hava kirliliği kanser riskini artırıyor!
Çukur'da Akın şoku! Gerçek babası kim?
Çukur'da Akın şoku! Gerçek babası kim?
O Ses Türkiye yarışmacısının müthiş değişimi! 123 kilo verdi
O Ses Türkiye yarışmacısının müthiş değişimi! 123 kilo verdi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim