Küresel online sağlık platformu lideri DocPlanner, CRM sağlayıcısı Tuotempo’yu bünyesine kattı

DocPlanner ve Türkiye iştiraki DoktorTakvimi daha iyi ve daha verimli bir sağlık hizmetini bir standart haline gelmesini istemektedir. Bu amaçla hekimlere, uzmanlara, kliniklere ve hastanelere online görünürlük, online imaj ve randevu planlama yazılımı gibi ürün bileşenlerini bünyesinde barındıran bir hizmet paketi sunmaktadır. Büyümesine hızla devam eden alanında lider dijital sağlık platformu, online kanallar üzerinden ücretsiz olarak kişilerin bölgesindeki hekim, uzman datasına ve onlar hakkındaki yorumlara erişmesini sağlıyor. Buna ek olarak hastaların, danışanların randevu almalarını sağlayan ve sonrasında tüm bu randevu süreçlerini hatırlatma servisleri, çağrı merkezi desteği gibi operasyonel hizmetlerle destekleyecek gücü ve organizasyonu da bünyesinde barındırıyor. Bu kapsamda DocPlanner yarattığı ürün demeti ile kendini sağlık sektörünün paydaşları için kusursuz bir yardımcı olarak tanımlıyor.



TuoTempo ise mevcut klinik ve hastane sistemlerine entegre olup, bu sistemlerle beraber çalışabilecek, hasta/danışan iletişimi ve randevu alımı, hasta portalları ve davranış analizi gibi üç alanda büyük sağlık hizmet sağlayıcıları için en gelişmiş Hasta CRM hizmetini sağlamaktadır. Çok kanallı iletişimleri ve anketleri, online randevu ve ödeme, kayıt yapma, video ziyaretleri, dijital hasta geçmişi dosyası gibi işlemleri bünyesinde barındırarak, TuoTempo sağlık kurumları ve hastalar/danışanlar arasındaki ilişkiyi basit ve hazır hale getirir; yönetim maliyetlerini azaltır ve hasta/danışan memnuniyetini de artırır.

DocPlanner tarihsel olarak bakıldığında, daha basit yazılım gereksinimleri olan sağlık kuruluşlarına (küçük klinikler) ve bireysel hekimlere/uzmanlara odaklanırken şuan sunduğu hizmeti tamamlayabilecek bir satın alma gerçekleştirmiş durumda. Bu sayede en büyük hastanelere ve hatta sigorta şirketlerine bile artı değer yaratacak bir teklif sunabilecek. Bu satın alma işleminin bir parçası olarak DocPlanner, TuoTempo’ya sermaye ve satış konularındaki uzmanlıkları ile ilgili de yatırım yapacak ve şirketin satış, müşteri hizmetleri ve ürün geliştirme ekiplerinin desteklenmesine odaklanacak.

DocPlanner’ın kurucusu ve CEO’su Mariusz Gralewski görüşlerini konu ile ilgili görüşlerini şu şekilde belirtmektedir:"Bu DocPlanner için dönüşümsel bir kazanımdır. Donatello Bianco’ya ve TuoTempo’daki güçlü ekibe DocPlanner ailesine katılmalarından ötürü hoş geldin diyoruz. Hep birlikte DocPlanner’ın sağlık hizmeti alanındaki varlığını inşa etmeye kararlıyız”.



Satın alımdan sonra DocPlanner ile kalacak olan, TuoTempo’nun kurucusu ve CEO’su Donatello Bianco ise; “DocPlanner Grubunda, başarılı CRM uygulamamızı küresel olarak ölçeklendirmek için ihtiyaç duyduğumuz mükemmel enerji, büyüme zihniyeti ve kültür karışımını elde edebildik. Mariusz bu değerleri derin bir adalet ve şeffaflıkla temsil etmektedir. O uzun zamandır beklediğimiz en iyi ortak” sözleriyle görüşlerini aktarmıştır.



DocPlanner Türkiye iştiraki olan DoktorTavkvimi CEO’su ve DocPlanner Kurumsal Başkan Yardımcısı Cem Yücelten şu yorumda bulundu; “ DocPlanner kendi vizyonu doğrultusunda güçlü ve kararlı bir şekilde yeni misyonlar edinerek ilerliyor. TuoTemp ürün skalamızı tam da istediğimiz noktaya doğru genişletecek bir iş birliği yaratmamızı sağladı. Türkiye özelinde bu hizmetin farklı varyasyonlarla pazarda etkin olacağını düşünüyoruz.”

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