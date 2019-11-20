Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
108086
ALTIN
269.909
DOLAR
5.6972
STERLIN
7.3547
EURO
6.2998
2255 Yeni İlan Yayınlandı! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları...
Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı
İŞKUR Genel Müdürü'nden Diploma Açıklaması: İşverenler Diplomaya Bakmıyor!
Mezarlıkta Tecavüz Dehşeti!
Emekli ve memura Ocak zammı! 2020 Ocak zammıyla en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Küçük Erol'un cezanesinde annesinin anlattıkları kan dondurdu!

Adana'da kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Erol B., toprağa verildi. Cenazede eşini ve çocuklarını terk edip, başkasıyla evlendiği öne sürülen Erol'un annesi, ''Eşim beni fuhuşa zorluyordu. Şu anda evli olduğu kişi de onlardan biri. Beni borcu karşılığında verdi'' dedi.

Küçük Erol'un cezanesinde annesinin anlattıkları kan dondurdu!

Adana'da kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Erol B., toprağa verildi. Cenazede eşini ve çocuklarını terk edip, başkasıyla evlendiği öne sürülen Erol'un annesi, ''Eşim beni fuhuşa zorluyordu. Şu anda evli olduğu kişi de onlardan biri. Beni borcu karşılığında verdi'' dedi.

20 Kasım 2019 Çarşamba 15:23
Küçük Erol'un cezanesinde annesinin anlattıkları kan dondurdu!

Kaza, dün sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi 1975 Sokak'ta meydana geldi. Erol B., sokakta arkadaşlarıyla oynarken, komşuları U.Ş.'nin (45) geri manevra yaptığı kamyonun altında kaldı.

Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erol B., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, sürücü U.Ş.'yi gözaltına aldı. Küçük Erol'un ablası Hatice B. (14), "Annemiz olsaydı böyle olmazdı" diye gözyaşı döktü.

'NE ÇEKTİĞİMİ KİMSE BİLEMEZ’

Oğlunun ölüm haberini alan Fatma K.(38), toprağa verilmiş olabileceğini düşünerek sabah saatlerinde Buruk Mezarlığı'na gelip, mezarını aramaya başladı.

Çevredekilerden cenazenin gelmediğini öğrenince, "Oğlumu görmek istiyorum" diye bağıran Fatma K., "Benim ne çektiğimi kimse bilemez. Kimse benim konuşmama fırsat vermedi. Ben boşandım, boşanmak suç mu? Eski eşim beni başka erkeklerle fuhuşa zorluyordu.

Şimdiki eşim, benim eski eşimin arkadaşıydı. Beraber çalışırken sürekli para alıyordu.

Şimdiki eşim, 'Paramı vermezsen namusunu alırım' dedi. Bu adama beni resmen verdi.

Mahallede oturan herkes benim şahidim. Sürekli evimize geliyordu. Beraber pikniğe gidiyorduk. Eşim beni onunla fuhuşa zorluyordu" dedi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu'nda baba Erol B. ile halası Fatma K., otopsisi tamamlanan küçük Erol'un cenazesini teslim aldı.

Erol B.'nin cenazesi, ilk olarak baba evine, ardından Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze yıkandığı sırada kardeşini görmek isteyen Hatice B., "Erol'umu görmek istiyorum. Bırakın Erol'u göreyim" diyerek fenalık geçirdi.

Bu sırada mezarlığa gelen Erol B.'nin annesi Fatma K., "3 yıldır göremiyorum çocuklarımı. Sizde vicdan var mı? Ben kaç kez görmek istedim" diye bağırdı.

Bu sırada Hatice B., annesine tepki göstererek, mezarlıktan ayrılmasını istedi.

Genç kız yakınları tarafından sakinleştirilirken, anne de uzaktan cenazeyi takip etti. Kılınan cenaze namazı sonrası küçük Erol, gözyaşları arasında toprağa verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

DHA

Anahtar Kelimeler:
KamyonAdanaKazaCenazeErol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaldırımda hareketsiz bekliyordu, tepki vermeyince hastaneye götürüldü
Kaldırımda hareketsiz bekliyordu, tepki vermeyince hastaneye götürüldü
Fenomen Şeyda'dan olay video! "Bir Kadın Olarak Babamdan şikayetçiyim!"
Fenomen Şeyda'dan olay video! "Bir Kadın Olarak Babamdan şikayetçiyim!"
Muhafazakar sosyete Büşra Nur Çalar'a demediğini bırakmadı!
Muhafazakar sosyete Büşra Nur Çalar'a demediğini bırakmadı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim