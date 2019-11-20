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​KSS projeleri çalışan bağlılığı sağlıyor!

Sodexo’nun hazırladığı ‘İşyeri Trendleri Raporu’nda ‘kurumsal sorumluluk’ kavramı incelendi. Raporda, artık çalışanların yüzde 58’inin ‘farkındalık yaratan’ bir şirkette çalışmayı tercih ettiğinin belirtildiğini dile getiren Sodexo CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, “Şirketlerin başarıya giden yolculuğunda kurumsal sosyal sorumluluk projeleri temel değerlerin başında geliyor. Biz de ‘Gelecek Atölyeleri’ projesi ile Türkiye’nin geleceği gençlerimize kaliteli eğitim fırsatı sağlıyor, Sodexo çatısı altında çalışma imkânı sunuyoruz” dedi.

​KSS projeleri çalışan bağlılığı sağlıyor!

Sodexo’nun hazırladığı ‘İşyeri Trendleri Raporu’nda ‘kurumsal sorumluluk’ kavramı incelendi. Raporda, artık çalışanların yüzde 58’inin ‘farkındalık yaratan’ bir şirkette çalışmayı tercih ettiğinin belirtildiğini dile getiren Sodexo CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, “Şirketlerin başarıya giden yolculuğunda kurumsal sosyal sorumluluk projeleri temel değerlerin başında geliyor. Biz de ‘Gelecek Atölyeleri’ projesi ile Türkiye’nin geleceği gençlerimize kaliteli eğitim fırsatı sağlıyor, Sodexo çatısı altında çalışma imkânı sunuyoruz” dedi.

20 Kasım 2019 Çarşamba 10:32
​KSS projeleri çalışan bağlılığı sağlıyor!
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67 ülkede her gün 100 milyon kişiye hizmet veren Sodexo, İşyeri Trendleri Raporu incelemesinde ‘kurumsal sosyal sorumluluk’ konusunu odağını ele aldı. Raporda kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin şirketlerin başarısında önemli rol oynadığının altı çizilirken, çalışanların yüzde 58’inin de ‘farkındalık yaratan’ bir şirkette çalışmayı tercih ettiği belirtiliyor.

Zeytinoğlu: Çalışan & şirket bağlılığı güçleniyor

İş dünyasında değişim rüzgarları estiğini belirten Sodexo CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, “Sadece işini iyi yapan şirketler sürdürebilir başarıdan uzaklaşabiliyor. Sürdürülebilir başarıya giden yolda kurumsal sosyal sorumluluk projeleri büyük önem taşıyor. Sodexo İşyeri Trendleri Raporu’ndaki rakamlar da çalışanların artık bu projelere destek veren şirketleri daha çok tercih ettiğini, bu sayede daha kaliteli insan kaynağına ulaştığını gösteriyor. KSS projeleri çalışanları birer ‘marka elçisi’ haline getirdiği gibi çalışanlar ile şirketler arasındaki bağ kuvvetleniyor” dedi.

‘Gelecek Atölyeleri ile binden fazla öğrencinin yaşamına dokunuyoruz’

Sodexo Türkiye’nin ‘Gelecek Atölyeleri’ projesi ile Türkiye’nin dört bir yanında binden fazla öğrencinin yaşamına dokunduğunu belirten Sodexo CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, “Bugüne kadar dört okulda açtığımız aşçılık atölyelerine İzmir Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu’nu da ekledik. Bugüne kadar yaşamına dokunduğumuz bin öğrenciye özel çocuklarımızı da dahil ettik. Bu proje ile öğrencilerin gelişimine destek veriyor, sınıflara malzeme desteği sağlıyor ve bu sınıflarda aşçılık eğitimi alan öğrencilerimize staj imkânı sunuyoruz. Bunun yanında stajdan sonra başarılı olan öğrencilerimizi de Sodexo’da istihdam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Sodexo İşyeri Trendleri Raporu’nda kurumsal sorumluluk incelemesinde ön plana çıkan başlıklar şöyle:

- Kurumsal sorumluluk Z kuşağının iş seçimlerinde büyük rol oynuyor. Rapora göre Z kuşağının yüzde 85’i şirketlerin kurumsal sorumluluk hedeflerine ulaşması istediğini, yüzde 64’ü ise eğer bir şirketin güçlü kurumsal sorumluluk değerleri yoksa o işte çalışmayı tercih etmeyeceğini belirtti.

- Genç kuşaklarının yüzde 88’i sosyal ve çevresel konular üzerinde olumlu bir etki yaratma fırsatı verildiğinde işlerini daha tatmin edici olduğunu söylerken yüzde 89’u çalıştıkları yerlerin çevresel sorumluluk etrafında uygulamalı faaliyetler istediği ortaya çıkıyor.

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Hakkında

Ülkemizde 1992 yılından bu yana faaliyette bulunan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi AŞ, Türkiye’nin en seçkin şirketlerine ve değerli kamu kuruluşlarına yemek, temizlik, bina yönetimi, teknik destek, çamaşırhane, resepsiyon, dokümantasyon yönetimi gibi pek çok alanda hizmet sağlıyor. Sodexo’nun global vizyonunun bir parçası olarak ise ülkemizdeki operasyonlarda tedarik zinciri ve istihdamın tamamı yerel kaynak kullanarak gerçekleştiriliyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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kss projeleri çalışan bağlılığı sağlıyor
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