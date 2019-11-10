Konyalı insansı robot, nikah şahidi olup göbek attı

Türkiye’nin en büyük robotik teknoloji firmalarından olan Akınsoft, son birkaç yıldır Mini Ada ismini verdiği robot üzerinde çalışıyor. Hizmet sektöründe kullanılmak amacıyla üretilen insansı robot Mini ADA, basının karşısına çıktığı ilk günden bu yana farklı olaylarla gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Antalya’da düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesinde sahneden düşen Konyalı insansı robot, sosyal medyada da gündem yaratmıştı. Bu yıl faaliyete geçen İstanbul Havalimanı’nda karşılama görevlisi olarak çalışmaya başlayınca, Mini ADA Washington Post gazetesinde manşet olmuştu.

Webtekno'nun haberine göre, Mini ADA’nın son macerası ise bir düğünde formaliteden de olsa nikah şahitliği yapıp göbek atması oldu:

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