Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 11°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
107529
ALTIN
269.673
DOLAR
5.7146
STERLIN
7.4014
EURO
6.3323
Adalet Bakanı Açıkladı: Af Yasası Bekleyenlere Kötü Haber!
ÖSYM 2020 sınav takvimi yayınlandı! KPSS, YKS, DGS ve ALES ne zaman?
ASDEP personel alımı başvuru şartları nedir?
Emekli maaşı alanlar ve 2020 yılı emekli maaşı alacaklar dikkat! Hem maaşınız gidebilir hem de borçlu olabilirsiniz
Evlenenlere Kıdem Tazminatı Müjdesi!

Kızının evlenmesini istemeyen kadın intihar girişiminde bulundu

Antalya'da kızı T.Y.'nin evlenmesine tepki gösteren anne E.Ç., falezlerde intihar girişiminde bulundu. Kızına, "Koca her zaman bulunur ama anne her zaman bulunmaz" diyen anne, kızının baygınlık geçirmesi üzerine intihar girişiminden vazgeçti. Anne ile kızı el ele ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

Kızının evlenmesini istemeyen kadın intihar girişiminde bulundu

Antalya'da kızı T.Y.'nin evlenmesine tepki gösteren anne E.Ç., falezlerde intihar girişiminde bulundu. Kızına, "Koca her zaman bulunur ama anne her zaman bulunmaz" diyen anne, kızının baygınlık geçirmesi üzerine intihar girişiminden vazgeçti. Anne ile kızı el ele ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

19 Kasım 2019 Salı 15:45
Kızının evlenmesini istemeyen kadın intihar girişiminde bulundu

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Falez 1 Parkı içindeki falezlerde meydana geldi. Özel bir hastanede anestezi uzmanı olarak çalışan kızı T.Y.'nin evlenmesine karşı çıkan anne E.Ç., yaklaşık 30 metre yüksekliğinde falezlere çıkıp intihar edeceğini söyledi.

Kızının, rıza göstermediği bir kişiyle nikah yaptığını söyleyen E.Ç.'nin falezlerin kenarına geldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Park içinde yer alan Yaşlı evinde görev yapan psikolog ile polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı E.Ç., "Kızım benim istemediğim bir kişiyle evlendi. Bu evliliğe rızam yok. Boşansın gelsin" dedi. Görevlilerin tüm çabasına rağmen ikna olmayan E.Ç., olay yerine gelen kızını da görmek istemediğini söyledi.

Kızı uzakta bekletildi

"Kızım gelirse atlarım" diyen E.Ç.'ye polis su verdi. Bir süre sonra falezlerin kenarına kadar gelen T.Y., "Benim bir suçum yok. Ben bir şey yapmadım" diyerek, annesinin yanına gelmesini istedi. Yaklaşık bir saat ikna etmeye uğraşan T.Y., baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği T.Y., uzun süre kendine gelmedi. Park içerisinde sedye üzerinde tedavisi yapılan kızının hastaneye götürüleceğini gören E.Ç, intihar girişiminden vazgeçti. E.Ç., sedyedeki kızının yanına gelerek gözyaşı döktü.

T.Y., ambulansa götürülürken, anne de kızının elini tutarak ona eşlik etti. Anne ve kızı, aynı ambulansla Antalya Eğitim Araştırma ve Hastanesi'ne götürüldü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.11.2019 16:23
Anahtar Kelimeler:
IntiharAntalyaAnneKızKocaFalezler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç kızı öldürüp ölüm saatini Instagram'dan paylaştı: 'Bitti 13:47'
Genç kızı öldürüp ölüm saatini Instagram'dan paylaştı: 'Bitti 13:47'
Banyoya telefonla giren kızın hayatı karardı!
Banyoya telefonla giren kızın hayatı karardı!
Black Friday, Alışveriş Dünyasını Canlandırıyor
Black Friday, Alışveriş Dünyasını Canlandırıyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim