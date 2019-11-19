Kış ne zaman gelecek? Uzmanlar tarih verdi

Türkiye genelinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Sonbahar aylarında yağmur neredeyse yok denecek kadar az.

Milliyet gazetesinden Gökhan Kam’ın haberinde görüşlerine yer verilen uzmanlar, hava sıcaklığının kasım ayının sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söylüyor. Soğuk havanın aralık ayından itibaren Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar, yapılan aylık tahminlere göre aralık ayının ilk haftasıyla birlikte hava sıcaklıklarında azalma beklendigini belirterek, “Yaptığımız tahminlere göre gelecek 1 hafta içerisinde kış emaresi görünmüyor. Aralık ayında sıcaklıklarda düşme ve yağışların başlamasını bekliyoruz. Ankara, İstanbul gibi yerlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredecek. Yüksek basınçtan dolayı özellikle iç kesimlerimizde ve Marmara bölgemizde sabah saatlerinde mevsim gereği sis var. Hava cuma gününe kadar sisli görünüyor” dedi.

‘En sıcak 3. Kasım ayını yaşıyoruz’

Küresel ısınmayla birlikte dünya genelinde yaşanan iklim değişikliğine dikkat çeken İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen de bu etkiyle birlikte meteorolojik parametrelerin de değiştiğini söyledi:

“Bundan en çok etkilenen bölgelerden biri bizim ülkemizin bulunduğu bölge. Ne oluyor, ekstrem değerler çıkmaya başlıyor. Kasım ayında ekstrem bir sıcaklık ortaya çıkıyor. O yüzden kışın geç gelmesinin sebebi bu. Bu küresel bir doğal afettir. Kasım ayında bu kadar yüksek sıcaklığın olması ve 15-20 gündür yağışın olmaması bir doğal afettir. Meteoroloji verilerine göre en sıcak 3. kasım ayını yaşıyoruz.”

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