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Kış Mevsimi Gözünüzü Korkutmasın!

Gıda, beslenme ve sağlık konularında geliştirdiği projelerle toplum sağlığının geleceği için çalışan Sabri Ülker Vakfı, kışın gelmesiyle birlikte sıkça karşılaşılan sağlık sorunlarından korunmanınçokzor olmadığını hatırlatıyor. Vakıf, bağışıklık sistemimizi korumak ve güçlendirmek için alınacak önlemlere dair önemli bilgiler paylaşıyor.

Kış Mevsimi Gözünüzü Korkutmasın!

Gıda, beslenme ve sağlık konularında geliştirdiği projelerle toplum sağlığının geleceği için çalışan Sabri Ülker Vakfı, kışın gelmesiyle birlikte sıkça karşılaşılan sağlık sorunlarından korunmanınçokzor olmadığını hatırlatıyor. Vakıf, bağışıklık sistemimizi korumak ve güçlendirmek için alınacak önlemlere dair önemli bilgiler paylaşıyor.

04 Kasım 2019 Pazartesi 09:25
Kış Mevsimi Gözünüzü Korkutmasın!

Havaların soğumasıyla birlikte,kapalı alanda geçirdiğimiz vakit artarken bunun bir sonucu olarak fiziksel aktivitemiz azalıyor. Yaşam tarzımızın yanı sıra beslenme ve su tüketim alışkanlıklarımız da değişiyor, hastalıklara yakalanma riskimiz de artıyor Özellikle bu dönemlerde bağışıklık sistemimizi korumak ve güçlendirmek daha da önem kazanıyor. Kurulduğu 2009 yılından bugüne, gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sabri Ülker Vakfı, kış mevsiminde hastalıklardan korunmak için beslenme ve yaşam tarzımızda nelere dikkat etmemiz gerektiğini paylaşıyor.

Meyve ve sebzelerin koruyucu etkisinden faydalanın

Taze meyve ve sebze tüketiminin bağışıklık sistemini desteklediği ve bu sayede enfeksiyon ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi olduğu biliniyor.Sebze-meyveler, iyi bir vitamin ve mineral kaynağı olmalarının yanı sıra, posa ve yüksek su içerikleri nedeniyle özellikle sonbahar ve kış aylarında hareketsizliğe bağlı ortaya çıkabilen kabızlık gibi sindirim sistemi sorunlarının önlenmesine de yardımcı oluyor.

Ellerinizi sık sık yıkayın

Kış mevsimiyle birlikte grip, enfeksiyon vb. sağlık sorunları sıklıkla okul, iş yeri ve toplu kullanıma açık alanlarda ortaya çıkabiliyor. Bu riskin önüne geçmek için elleri sık sık yıkamak, hasta olan bireylerle çok yakın temas kurmamak, tüketilecek besinlerin bol suyla yıkanması gibi basit önlemler hastalıkların önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

Düzenli uykuyu ihmal etmeyin!

Sağlık sorunlarını önlemenin en önemli yollarından biri de düzenli uyku... Yetersiz uyku bağışıklık sistemini zayıflatarak, vücudu hastalıklara karşı daha dayanıksız hale getiriyor. Yeterli uyku, bağışıklık sistemini, dikkat ve konsantrasyonu olumlu yönde etkileyerek okul ve iş yaşamında fayda sağlıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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