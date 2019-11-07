Ketojenik diyet yaygınlaşıyor, ama! Ketojenik Diyette Bu 8 Uyarıya Dikkat

Son dönemde öne çıkan diyetlerden biri de, yüksek proteinli düşük karbonhidrat içeren ketojenik diyet! Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, giderek yaygınlaşmakta olan ketojenik diyetin doğrusu yanlışı bilinmeden uygulanmaya çalışıldığını söylüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, ketojenik diyeti, olumlu ve olumsuz yanlarını, kimlerin bu diyetten kaçınması gerektiğini anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Çıkış noktası epilepsi ataklarını azaltmak!

İlk defa ketojenik diyeti öneren Dr. Russel Wilder 1921'de çocuklardaki epilepsi ataklarının tedavisi için bu diyeti kullandı. Yapılan çalışmalar sonunda da araştırmaya katılan çocuk hastaların yüzde 60’ında iyileşme veya atakların seyrinde azalma görüldü. O yıllardan günümüze kadar yapılan çalışmalarda da yine benzer sonuçlar elde edildi. Yani aslında ketojenik diyetin asıl çıkış noktasını çocuk hastalarda epilepsi ataklarını azaltmak oluşturuyor.

Yüksek yağ düşük karbonhidrat içeriyor

Aslında gerçek ketojenik diyette günlük tüketilen yağ artırılırken, ortalama protein ve düşük karbonhidrat tüketiliyor. Vücudun metabolik olayları yaşayabilmesi için yüksek oranda yağ tüketilmesi gerekiyor. Tabi ki bu yağların sağlıklı yağlar olan kavrulmamış fındık, badem veya cevizden ya da zeytin, zeytinyağı, avokado, somon, yumurta gibi besinlerden alınması önem taşıyor. Ancak günümüzde ketojenik diyet düşük karbonhidrat yüksek protein gibi anlaşılıyor.

Bu besinlere dikkat etmek gerekiyor

Ketojenik diyette tüketebileceğiniz besinler: Et, tavuk, balık, yumurta, peynir, domates, salatalık, yeşillikler, ıspanak, brokoli, lahana vb gibi karbonhidratı düşük sebzeler.

Ketojenik diyette kaçınılması gereken gıdalar: Şeker ve şeker içeren her türlü gıda, nişastası yüksek olan kök sebzeler (patates, havuç vb), tahıllar (her türlü pirinç, mısır, ekmek vb), meyveler.