ketojenik beslenme hangi hastalıklarda tavsiye ediliyor

Ailelere yönelik destekleyici programlar ile çocukların kendileri ve çevre ile ilgili farkındalıkların artmasına destek olmak amacıyla kurulan Futuroscopic Kids platformunda, ailelere yönelik beslenme terapisinde konuşan ve Dünya Diyabet Gününe dikkat çeken Beslenme Uzmanı ve Diyet Uzmanı Zülal Yalçın ketojenik diyet hakkında bilgi verdi.

Diyabet hastalarının ve hastaların hastalığına göre sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Beslenme Uzmanı ve Diyet Uzmanı Zülal Yalçın, “Ketojenik diyet, dirençli epileptik bireylerde tedavi amacıyla ortaya çıkmış ve hala epileptik bireylerde kullanılan etkin bir tedavi yöntemidir. Günümüzde kilo verme ve çeşitli hastalıkların tedavisi amacıyla da kullanılır. Ketojenik diyet düşük karbonhidrat ve yüksek yağ içeriğine sahip uzun zincirli trigliserit diyeti olarak da bilinmektedir. Beslenmeyle alınan diyet enerjisinin büyük çoğunluğu yağlardan karşılanır, protein alımı gereksinimin alt sınırında tutulurken karbonhidrat alımı ciddi oranda kısıtlanır. Glikoz yetersiz olduğunda, vücut için alternatif bir yakıt kaynağı olarak kullanılırlar. Düşük karbonhidrat ve kontrollü miktarlarda protein tüketildiğinde keton üretimi gerçekleşir. Karbonhidrat alımındaki bu azalma, vücudu ketozis adı verilen metabolik bir duruma sokar. Kandaki şeker seviyeleri düştüğünde yağ yakımı önemli ölçüde artar. Böylece vücut yakıt gereksinimini yağ yakımı ile sağlamaya çalışır. Yapılan birçok çalışma, bu beslenme yaklaşımının sağlam bir fizyolojik ve biyokimyasal temele sahip olduğunu ve çeşitli kalp hastalıkları riskinde azalma ve etkili kilo kaybını desteklediğini göstermektedir. Düşük karbonhidratli ketojenik diyet açlığın kontrolüne yardımcı olur ve yağ oksidatif metabolizmasını iyileştirir ve bu sebeple vücut ağırlığının azalmasına yardımcı olur” dedi.

Zülal Yalçın, otizmli yönelik yapılan pilot bir çalışmada, 6 ay boyunca ketojenik diyet uygulayan çocukların % 60’ında, iyileşme görüldüğünü söyledi. Ayrıca tip 2 diyabet rahatsızlığı , kanser, epilepsi ve alzheimer hastalığını geriletmede etkili bir beslenme şekli olduğunu dile getirdi. Ketojenik diyetin insülin seviyelerinde azalmaya neden olan polikistik over sendromunda önemli rol oynadığını, düşük insülin seviyeleri ve şekersiz beslenme sayesinde akne oluşumunu azaltarak, cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca hasta yakınlarının ve kişilerin internetten aldıkları bilgilere göre değil, uzmanlara danışarak beslenmelerini tavsiye etti.

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