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Kerimcan Durmaz'dan Demet Akalın'a Gönderme!

Cinsel organını yanlışlıkla paylaşması sonrası Kerimcan'ı takipten çıkaran Demet Akalın'a, sosyal medya fenomeninden gönderme... Kerimcan Instagram Stroy bölümünden, Demet'in daha önce giydiği bir kıyafeti paylaşarak 'Öğğ' dedi...

Kerimcan Durmaz'dan Demet Akalın'a Gönderme!

Cinsel organını yanlışlıkla paylaşması sonrası Kerimcan'ı takipten çıkaran Demet Akalın'a, sosyal medya fenomeninden gönderme... Kerimcan Instagram Stroy bölümünden, Demet'in daha önce giydiği bir kıyafeti paylaşarak 'Öğğ' dedi...

07 Kasım 2019 Perşembe 14:48
Kerimcan Durmaz'dan Demet Akalın'a Gönderme!

Bir süre önce yanlışlıkla mastürbasyon anlarını Instagram’da paylaşan Kerimcan, yaklaşık altı aydır ortalarda pek görünmüyordu. Herkesin tepkisini çeken paylaşımdan sonra Demet Akalın’ın da takipten çıkardığı Kerimcan, o dönem ünlü şarkıcı ile küsmüştü.

Kerimcan aradan geçen zamanda Demet Akalın’a diş bilemiş olacak ki, dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkça Akalın’a gönderme yaptı. Akalın’ın daha önce bir albüm çekimi için giydiği, Gucci markasına ait 35 bin TL değerindeki pullu eşofman üstünün videosunu çekerek “Öğğ! Bunu giyen de ne bileyim yani!” diyerek kusma emojisiyle paylaştı…

Amerika’da bir mağazada çekilen videoyu Instagram hesabından paylaşan Kerimcan ile Demet Akalın’ın arasından su sızmıyor, hatta yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Sosyal medya fenomeninin bu hareketinden sonra gözler şimdi Akalın’a çevrildi. Bakalım bu paylaşıma nasıl bir tepki gelecek!

Demet Akalın Gucci’nin koleksiyonuna ait bu eşofman üstünü 2018 albüm kapaağı çekimlerinde giymişti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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