Kemal Sunal 75 yaşında!

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran efsane sanatçı Kemal Sunal'ın bugün doğum günü.

1944 yılının 10 Kasım'ında doğan Kemal Sunal, "Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde doğum günü kutlayamam" diyerek doğum gününü 11 Kasım olarak kabul ediyordu. Kemal Sunal’ı daha 56 yaşındayken 3 Temmuz 2000 yılında kaybettik.

GÜL SUNAL'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarının fotoğrafını, "Kemalciğim iyi ki doğmuşsun ve iyi ki biz seninle yaşama şansını elde etmişiz. Kısa ama her anını en iyi şekilde değerlendirerek yaşamak... Ne mutlu sana... Her yıl olduğu gibi çocuklarımızla ve sevenlerinle kutluyoruz, gurur ve giderek artan bir sevgiyle..." notuyla yayınladı.

UNUTULMAZ FİLMLER

Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı, Hababam Sınıfı, Kibar Feyzo, İnek Şaban, Zübük, Davaro, Salako, Tosun Paşa, Süt Kardeşler gibi unutulmaz filmlerle hafızalara kazınan Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 tarihinde Malatya’da doğdu.

Üniversite dönemi ve sonrasında Emayetaş Fabrikası’nda çalışan sanatçı, tiyatro ve sinema dünyasına adım atmadan önce elektrikçi çıraklığı yaptı. Henüz lise yıllarında tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Sunal, aynı zamanda okulda müsamereler düzenledi, "Zoraki Tabip" tiyatro oyununda rol aldı.

ALİ SUNAL'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

HER ŞEY KENTERLER TİYATROSU'NDA BAŞLADI

Vefa Lisesi’ndeki felsefe hocası Belkıs Balkır aracılığıyla ünlü tiyatrocu Müşfik Kenter’le tanışan sanatçı, profesyonel oyunculuk yaşamına Kenterler Tiyatrosu'nda adım atarak, uzun yıllar burada oyunculuk yaptı.

Sunal oyunculuğa başlama hikayesini, "Nasıl oldu bilmem, ben kendimi sahici bir sahnede seyircilerin arasında buldum. Ses Tiyatrosu'ndaki ilk rolüm çok kısaydı. Üç dakika sahnede ya kalıyor ya kalmıyordum. Öyle pek bir şey söylediğimi de hatırlamıyorum. Sahnenin bir ucundan girip öbür ucundan çıkıyordum. Ne yaptığımı da pek hatırlamıyorum ama seyirci kahkahadan kırılıyor. Bu da benim hoşuma gitmişti" sözleriyle dile getirdi.

İLK FİLMİ "TATLI DİLLİM"

Ertem Eğilmez'in yönettiği "Tatlı Dillim" adlı filmde, uzun boyundan dolayı basketbolcu rolünü canlandıran sanatçı sinemaya ilk adımını 1973 yılında atarak, kalabalık kadrolu filmlerde rol almaya devam etti.

EZO SUNAL'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Rıfat Ilgaz'ın "Hababam Sınıfı" eserinin sinema uyarlamasında canlandırdığı "İnek Şaban" tiplemesi başta olmak üzere, birçok filmde özgün fiziği ve canlandırdığı tiplerin halka olan yakınlığı nedeniyle kısa zamanda Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri oldu.

Kemal Sunal'ın, Gül Sunal ile 1974'te yaptığı evlilikten Ali ve Ezo adında iki çocuğu oldu.

3 Temmuz 2000'de hayatını kaybeden sanatçı birçok kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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