Kediler Gerçekten 9 Canlı mıdır?

“Kedi ve köpekler için daha iyi bir dünya” amacıyla çalışmalarına yön veren Royal Canin, her sene olduğu gibi bu yıl da “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” farkındalık kampanyasına öncülük ediyor. Kampanya ile, hayvan sahipleri tarafından atlanılabilen, fakat kedilerin sağlık ve refahı için kritik önemde olan düzenli veteriner ziyaretlerinin önemi vurgulanıyor. Hayvan sahiplerinde farkındalık geliştirme amaçlı kampanya, bu yıl, İstanbul Veteriner Hekimler Odası destekleriyle, 25 Ekim-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleşiyor. Hayvan sahiplerinin #KedimKlinikte etiketiyle veteriner ziyaretleri esnasında sosyal medyadan paylaşacakları her fotoğraf için, Royal Canin, sokak hayvanları için mama bağışı taahhüdünde bulunuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Royal Canin Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağla Çavuşoğlu, “Kampanyamız aracılığıyla düzenli veteriner ziyaretlerinin, hayvanların sağlık ve refahındaki kritik önemine dikkat çekmek istiyoruz. Sağlık sorunu olsun veya olmasın, kedilerin rutin olarak sağlık kontrollerinden geçmeleri sağlık ve refahları için önemli. Hastalığın kapımızı çalmasını beklemeden, altı ayda bir veya yılda bir kere yapılacak veteriner ziyaretleri aracılığıyla, hayvanlarımızın rutin aşıları dahil tıbbi geçmişini yakından takip edebilir, davranışları üzerine görüş alış verişinde bulunabilir, sağlıklı beslenmelerine yönelik veteriner hekimlerden bilgi alabiliriz. Ayrıca hayvanlarda giderek artan aşırı kilo ve obezite kaynaklı sağlık sorunlarının önüne geçmek amacıyla, vücut kondisyonlarını yakından takip etme imkanı sağlayabiliriz” dedi.

Kedi sahiplerinin yarısından fazlası, düzenli veteriner ziyareti gerçekleştirmiyor

Araştırmalara göre, kedi sahiplerinin yalnızca %38’i kedilerini düzenli aralıklarla sağlık kontrolüne götürüyor. Bu eğilimin temel sebepleri arasında ise, hayvan sahiplerinin kedilerini veteriner ziyaretine götürmeye çalıştıklarında yaşadıkları zorluklar belirtiliyor.

Özellikle bu faktörü dikkate alan Royal Canin Türkiye, www.kedimklinikte.com web sitesini kampanya kapsamında hayata geçiriyor. Web sitesine giren hayvan sahipleri, kedilerini veteriner kliniğine götürürken faydalı olabilecek pratik ipuçlarını siteden bulabiliyor ve aynı zamanda, kedi psikolojisi ve davranışları ve hayvan beslenmesine dair doğru bilinen yanlışları da web sitesinde yer alan videolar aracılığıyla keşfedebiliyor.

Sorumlu Hayvan Sahipliği, Sağlıklı Alışkanlıklar Geliştirmekten Geçiyor

“Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” farkındalık kampanyasının şirketin hayata geçirdiği #sağlıklıalışkanlıklar hareketinin bir parçası olduğunu ifade eden Royal Canin Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağla Çavuşoğlu, “Royal Canin Türkiye olarak, bu yıl evcil hayvanlarımızın sağlık ve refahının artması için, hayvan sahipleri nezdinde sağlıklı alışkanlıklar serisi başlattık. Hayvanlar kendileri adına konuşamıyor, bu nedenle sahipleri olarak onların yaşam kalitesinin artırılması bizlerin sorumluluğu. Kampanyamız ile koruyucu hekimlik ve önleyici sağlık hizmetlerinin, hayvan dostlarımızın sağlığı üzerindeki önemini vurguluyoruz. Özellikle bu hareketi kediler için hayata geçiriyoruz; çünkü, kediler bazı hastalıklarını saklama konusunda maalesef başarılı. Kedi sahiplerinin düzenli veteriner ziyareti gerçekleştirmeleri ve kedilerde yaygın görülen sağlık sorunlarını bilmeleri bu nedenle oldukça önemli’ dedi.