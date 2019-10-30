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Kamal, Selin Ciğerci'nin Düğününe Katılan Ünlülere Tepki Gösterdi

Selin Ciğerci, iki yıldır birlikte olduğu bir dönem futbolcu olan Gökhan Çıra ile Beşiktaş'ta bulunan bir otelde dünyaevine girdi, düğüne birçok ünlü isim akın etti. Ciğerci'nin düğününe giden ünlülere ise Doğa Rutkay'ın eşi Kerimcan Kamal sert çıktı.

Kamal, Selin Ciğerci'nin Düğününe Katılan Ünlülere Tepki Gösterdi

Selin Ciğerci, iki yıldır birlikte olduğu bir dönem futbolcu olan Gökhan Çıra ile Beşiktaş'ta bulunan bir otelde dünyaevine girdi, düğüne birçok ünlü isim akın etti. Ciğerci'nin düğününe giden ünlülere ise Doğa Rutkay'ın eşi Kerimcan Kamal sert çıktı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 15:26
Kamal, Selin Ciğerci'nin Düğününe Katılan Ünlülere Tepki Gösterdi

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve genç futbolcu Gökhan Çıra, çok sayıda davetlinin katıldığı görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Ciğerci’nin düğünü sosyal medyaya da damga vurdu. Doğa Rutkay’ın eşi Kerimcan Kamal, sosyal medya hesabından Selin Ciğerci’nin düğününe katılan ünlü isimleri eleştirdi.

“BU NASIL BİR RİYA”

Doğa Rutkay’ın eşi Kerimcan Kamal açıklamasında “Bu nasıl bir riya ki bir transseksüel şarkıcının düğününde görünmek için neredeyse tüm magazin dünyası akın ediyor. Ama LGBT yürüyüşünde cinsel özgürlüğü savunan insanlar sokakta dayaktan kırılırken eşcinsel ya da değil hiçbir ünlünün çıtı çıkmıyor?” ifadelerini kullandı. Kerimcan Kamal’ın yaptığı bu eleştiriye takipçilerinden destek geldi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Selin Ciğerci'nin düğününe yakın dostu Demet Akalın da eski eşi Okan Kurt'la birlikte katıldı. Alişan ve eşi Buse Varol, Işın Karaca gibi ünlü isimler de Ciğerci'yi yalnız bırakmadı.

Hiçbir ünlünün çıtı çıkmıyor?
- "Bu nasıl bir riya ki transseksüel şarkıcının düğününde görünmek için neredeyse tüm magazin dünyası akın ediyor? Ama LGBT yürüyüşünde cinsel özgürlüğü savunan insanlar sokakta dayaktan kırılırken, eşcinsel ya da değil hiçbir ünlünün çıtı çıkmıyor."

Peki Kerimcan Kamal kimdir?
Kerimcan Kamal, 1971 yılında dünyaya gelmiştir. Televizyoncu, gazeteci ve yazar Kerimcan Kamal ilk olarak Kanal D ve Star Tv ekranlarında yer almıştır. 

Daha sonra Kanaltürk’ün kuruluşunda yer almış, Skyturk 360’ta Zuppe isimli sohbet programını sunmuştur.

2014 yılında oyuncu, tiyatrocu Doğa Rutkay ile evlenen Kerimcan Kamal Güzel Kaybedenler isimli bir kitaba imzasını atmıştır. Kerimcan Kamal Çeşme’de bir butik işletmeye başlamıştır.

Kerimcan Kamal'ın eşi Doğa Rutkay kimdir?
Doğa Rutkay, 30 Ekim 1978 tarihinde  Ankara'da dünyaya geldi. Usta tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz'in ve Nuran Duru'nun kızı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu.  3 adet tiyatro oyunu, 3 filmi, 8 adet TV dizisi, 2 adet TV filmi, 6 adet TV programı var.

Doğa Rutkay, 3 Eylül 2014 tarihinde Kerimcan Kamal ile dünyaevine girdi. Çiftin; Piraye Kamal ve Rutkay Kerim Kamal adında ikizleri var.

Rol aldığı diziler
Günaydın İstanbul Kardeş, Çiceği Büyütmek, Aşkım Aşkım, Pembe Patikler, Her Şey Aşk İçin, Şeytan Sofrası, Halk Düşman, Bendeniz Aysel, Avrupa Yakası, Şölen, Aşkım Aşkım, Kandıramazsın Beni  

Günaydın İstanbul Kardeş, Çiceği Büyütmek, Aşkım Aşkım, Pembe Patikler, Her Şey Aşk İçin, Şeytan Sofrası, Halk Düşman, Bendeniz Aysel, Avrupa Yakası, Şölen, Aşkım Aşkım, Kandıramazsın Beni  

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Anahtar Kelimeler:
#kerimcan Kamal#selin Ciğerci#selin Ciğerci DüğünDoğa Rutkay
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