Kadir İnanır'dan 20'nci yıl pozu!

15 bin takipçiye ulaşan Kadir İnanır, 20 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural ile çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.
Aşkın karesi yoruma kapalı
Karenin altına kimse mesaj yazamadı, çünkü Kadir İnanır’ın sayfası yoruma kapalı.
'Jülide adımı duyduğunda ‘Aman Aman’ demiş'
Sanatçı aşklarının başladığı 1999’da verdiği röportajda Jülide Kural için şunları belirtmişti:
“İnsanı etkileyen bir yapısı var. Müthiş ışıklı biri. Proje için bir araya gelmiştik. Jülide adımı duyduğunda ‘Aman Aman’ demiş, ben de ‘Eyvah karşıma bir feminist daha çıktı’ tepkisi vermiştim”dedi.
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