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Kadınlar eşlerinin kokusu sayesinde stresi yenebiliyor

Birçok kadın eşinin kıyafetini giymekten hoşlanıyor ancak siz giymekten hoşlanmıyorsanız onun herhangi bir kıyafetini koklayabilirsiniz. Çünkü eşinizin kokusu sayesinde stresiniz azalabilir. Bilimsel araştırmayı okuduktan sonra erkek arkadaşınızın en sevdiğiniz kazaklarını hiç düşünmeden alabilirsiniz.

Kadınlar eşlerinin kokusu sayesinde stresi yenebiliyor

Birçok kadın eşinin kıyafetini giymekten hoşlanıyor ancak siz giymekten hoşlanmıyorsanız onun herhangi bir kıyafetini koklayabilirsiniz. Çünkü eşinizin kokusu sayesinde stresiniz azalabilir. Bilimsel araştırmayı okuduktan sonra erkek arkadaşınızın en sevdiğiniz kazaklarını hiç düşünmeden alabilirsiniz.

11 Kasım 2019 Pazartesi 21:39
Kadınlar eşlerinin kokusu sayesinde stresi yenebiliyor

96 kadının katıldığı çalışmada kişilere parfüm veya deodorant sıkılmamış 3 gömlek verildi. Gözleri kapalı bir şekilde hiç giyilmemiş, başka birinin gömleği ve eşlerinin gömleğini koklayan kadınlar daha sonra streslerini artıran bir testten geçtiler. Ayrıca vücutlarındaki kortizol (stres hormonu) seviyesini ölçmek için tükürük örnekleri verdiler ve ne kadar stresli oldukları konusunda sorulan soruları cevapladılar.

Sonuç olarak, eşinin gömleğini koklayan kadınların, testten önce ve sonra, yabancı bir gömleği koklayanlara göre daha az stres yaşadıkları ortaya çıktı. Aynı zamanda, eşinin kokusunu tanıyanlar daha az stresliydi. Bu, araştırmacılara, erkek arkadaşın kokusundan kaynaklanan etkinin onun yokluğunda bile, kıyafetlerin veya eşyaların kendisine ait olduğunu biliyorsanız daha güçlü olacağını düşünmeleri için bir neden verdi.

Bu, evrimsel bir süreç nedeniyle olabilir. İnsanlar geçmişte yabancılardan, özellikle de erkeklerden korkarlardı. Bir yabancının kokusu, kortizol seviyesinin yükselmesine ve farkında olmasak bile "savaş ya da kaç" reaksiyonuna neden olabilir.

Kadınların kokuyu daha iyi algıladığı ve kokulardan daha fazla etkilendiği varsayılmaktadır. Bununla birlikte henüz erkekler için böyle bir çalışma yapılmadı. Muhtemelen kız arkadaşına ait bir üst veya kazak giyen bir erkek görmeyeceksiniz. Ancak birçok erkek eşinin ya da kız arkadaşının saçını koklamayı ve eşi uzaktayken yattığı yerde uymayı seviyor.

SAVAŞ YA DA KAÇ TEPKİSİ

Bir tehditle, tehlikeyle karşılaşıldığında tüm canlıların ortak tepkisi kendini bir eylem için hazırlamaktır: Bu tehlikeyle yüzleşme ya da tehlikeden kaçma. Bu, “savaş ya da kaç” tepkisi olarak adlandırılır. Bu tepki, nefes alma sıklığını, kalp atış sayısını ve kaslardaki gerginlik düzeyini arttırma gibi fiziksel reaksiyonları harekete geçiren ve canlı için aslında koruyucu bir tepkidir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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kadınlar eşlerinin kokusu sayesinde stresi yenebiliyor
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